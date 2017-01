Unimed CG realiza o 56° Curso para Gestantes

O 56°Curso para Gestantes será realizado nos dias 06,07, 20 e 21 de fevereiro, a partir das 19h, no Auditório da Unimed CG / Divulgação

Em fevereiro, a Unimed Campo Grande, através do seu Serviço de Medicina Preventiva (SEMPRE), realiza o 56° Curso para Gestantes, com palestras que vão esclarecer dúvidas e oferecer dicas as mamães.

Sete profissionais (obstetra, nutricionista, fisioterapeuta, pediatra, enfermeiro, psicólogo e anestesiologista), serão responsáveis por ministrar as palestras ao público que participar do evento. Os temas abordados serão os seguintes:

- A Escolha da Via de Parto;

- Nutrição no Período de Gestação e de Amamentação;

- Cuidados Corporais na Gestação e Pós-Parto;

- Vacinação na Infância e Testes de Triagem em Recém-Nascido;

- Amamentação e Cuidados com o bebê;

- Maternidade e Rede de Apoio;

-Anestesias em Partos.

O 56°Curso para Gestantes será realizado nos dias 06,07, 20 e 21 de fevereiro, a partir das 19h, no Auditório da Unimed CG. As vagas são limitadas e os interessados em participar podem tirar dúvidas e fazer a inscrição pelo telefone 3389-2421.

