Unimed CG conscientiza população sobre Novembro Azul com Treino Funcional

A Unimed Campo Grande, no mês do Novembro Azul, promove nesta quinta-feira (9), um treino funcional gratuito e aberto ao público. A iniciativa é da área de Mercado da Unimed CG – por meio do programa Prevenção e Saúde, em parceria o Viver Bem e apoio da Crossfit Pantaneiros.

Segundo Ricardo Trauer, proprietário e um dos treinadores da Crossfit Pantaneiros, explica que qualquer pessoa pode participar da aula, pois ela é preparada para diferentes níveis de condicionamento físico. “Conforme a turma progredir, os treinos também evoluem e consequentemente, os resultados”, ressalta o profissional.

O treino funcional tem objetivo de apoiar a campanha contra o câncer de próstata, facilitando ao público o acesso a informação e conscientização do tema. “Esperamos atingir o maior número possível de pessoas, especialmente do sexo masculino, para suprir as necessidades desse público em relação as informação sobre esse tipo de câncer”, explica uma das responsáveis pela ação, Erica Cassiana Acosta.

Ela reforça que homens e mulheres podem participar, e que a Unimed CG se preocupa em contribuir com ações que incentivem o cuidado à saúde.

Novembro Azul - É uma campanha de conscientização realizada por diversas instituições no mês de novembro, voltada principalmente ao público masculino, para conscientização de doenças, com ênfase na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O Treino Funcional desta quinta-feira (9) abre as ações Novembro Azul da Unimed CG e acontece às 19h, no Parque das Nações Indígenas. Durante a ação, também será realizado sorteio de brindes e camisetas.

Sobre a Unimed Campo Grande – É uma cooperativa de trabalho médico que está no mercado há 44 anos e conta com mais de 1.600 médicos cooperados, mais de 100 mil clientes, cerca de 170 estabelecimentos credenciados, laboratório e hospital próprio. Para saber mais www.unimedcg.com.br.