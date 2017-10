Unimed Campo Grande realiza o 1º aulão funcional aberto à população

Unimed nos Parques – É um Programa da Unimed Campo Grande, realizado no Parque das Nações Indígenas - Divulgação

A Unimed Campo Grande, junto ao programa Viver Bem da Cooperativa - em parceria com a Crossfit Pantaneiros, oferece na próxima quinta-feira (26), o 1º Aulão Funcional, às 19h, no Parque das Nações Indígenas (próximo ao quiosque da Unimed), em Campo Grande (MS).

O Aulão é gratuito, aberto ao público e contará com a presença de um dos treinadores da Crossfit Pantaneiros. Na ocasião, o profissional vai proporcionar um treino de 45 minutos - de forma dinâmica, com movimentos funcionais e constantes, variados e com intensidade. “O treino não terá movimentos muito complexos, para que qualquer pessoa, em diferentes níveis de condicionamento, possa realizá-lo”, explica Ricardo Trauer, um dos professores da Pantaneiros.

A coordenadora do Viver Bem, Mariana Rodrigues, reforça que o intuito é proporcionar qualidade de vida e hábitos saudáveis aos participantes, e acrescenta que “após o Aulão, os treinos serão fixos, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h, de forma gratuita. Qualquer adulto interessado pode participar, basta comparecer no local”.

Aulão Funcional – A ação faz parte do Grupo de Emagrecimento Alimente - do programa Viver Bem, da Unimed Campo Grande -, que tem como objetivo transformar a vida dos participantes por meio da relação com o corpo, alimentação e emoções. A aula funcional trabalha o condicionamento físico, resistência, equilíbrio, e ainda proporciona grande gasto calórico e ganho muscular.

O Aulão Funcional vai acontecer no dia 26 de outubro, às 19h, no Parque das Nações Indígenas, com a presença da equipe multidisciplinar do Viver Bem da Unimed CG, que vai oferecer na ocasião, orientações nutricionais e sorteio de brindes.

Unimed nos Parques – É um Programa da Unimed Campo Grande, realizado no Parque das Nações Indígenas (quiosque Unimed CG), que proporciona diversas atividades e serviços gratuitos e abertos ao público. Confira:

- Segunda, quarta e sexta-feira: Treino Funcional - das 7h às 8h

- Quarta-feira: Zumba – das 18h30 às 19h15

- Quinta-feira: Treino Funcional – das 19h às 20h

Sobre a Unimed Campo Grande – É uma cooperativa de trabalho médico que está no mercado há 44 anos e conta com mais de 1.600 médicos cooperados, mais de 100 mil clientes, cerca de 170 estabelecimentos credenciados, laboratório e hospital próprio. Para saber mais sobre o Aulão Funcional e outras ações do Viver Bem, da Unimed CG: 3389-2421 ouwww.unimedcg.com.br.