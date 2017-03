Unimed Campo Grande realiza a 1ª Caminhada sempre saudável

Com o objetivo de proporcionar uma mudança de hábito e também a melhoria na qualidade de vida dos seus clientes, a Unimed Campo Grande, através do seu Serviço de Medicina Preventiva (Sempre), realizará no próximo dia 06, no Parque das Nações Indígenas, a 1ª Caminhada Sempre Saudável.

Além da caminhada, os participantes vão participar de sessões de alongamento, e palestras com um nutricionista e um profissional de educação física. A caminhada é aberta ao público e será realizada em volta do lago do Parque das Nações.

Segundo a educadora física da Unimed CG, Gisele Martins, essa atividade faz parte do programa Sempre Saudável, que é voltado a pacientes que necessitam de cirurgia bariátrica, que possuem obesidade clínica ou mesmo aqueles que já se submeteram ao procedimento cirúrgico.

“Vamos oferecer suporte, a esses pacientes, auxiliando com a sua postura em relação à comida e ao corpo, fornecendo informações e orientações sobre o padrão de conduta ideal relativo à alimentação e aos cuidados com o corpo”, diz a educadora física da Unimed CG.

Serviço:

Evento: 1ª Caminhada Sempre Saudável;

Local: Parque das Nações Indígenas;

Data: 06/04/2017;

Hora: 19h.

*Concentração será feita próximo ao banheiro do lago e as inscrições serão feitas no local.

