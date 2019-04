Unimed Campo Grande oferece curso gratuito para acolher e orientar gestantes

Para acolher e orientar da melhor forma esses pais, a Unimed Campo Grande realiza regularmente o Curso para Gestantes - Foto: Ilustração

A maternidade é um momento único na vida dos pais, que traz consigo muitas alegrias e, muitas vezes, algumas inseguranças. É normal que os papais, principalmente os de primeira viagem, sintam pelo menos uma dúvida.

Para acolher e orientar da melhor forma esses pais, a Unimed Campo Grande realiza regularmente o Curso para Gestantes. Carina Jank, por exemplo, participou da última edição que aconteceu em fevereiro deste ano e afirma que o curso atendeu as suas expectativas.

"Decidi participar, pois sentia necessidade de um preparo melhor antes do nascimento do bebê, ainda mais sendo mãe de primeira viagem. Aprendi muito no curso, principalmente nas oficinas mensais, porque são práticas", destacou a nova mamãe.

E a boa notícia é que o curso para gestantes terá mais uma edição nos dias 06, 08, 13 e 15 de maio. O evento é gratuito, aberto à população gestante e tem vagas limitadas.

"Eu acho o curso importante, principalmente para quem não tem experiências com crianças, como era o meu caso. Durante o curso foram abordados temas que a gente às vezes não dá muita importância. Abre a cabeça, na verdade, pois é uma série de coisas que só os profissionais podem trazer para gente", pondera Carina.

Durante os encontros, serão abordados os temas: a escolha da via de parto; nutrição no período da gestação e da amamentação; preparação para o parto e cuidados corporais na gestação; recepção do recém-nascido na sala de parto e vacinação na infância; amamentação e cuidados com o bebê; aspectos psicológicos na gestação e pós-parto: a importância de uma rede de apoio; e anestesias em partos.

Os profissionais destacados pela participante são especialistas das áreas de obstetrícia, pediatria, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia e anestesiologia convidados especialmente para maximizar o aprendizado dos casais que aguardam a chegada do bebê.

No caso de Carina, seu filho Salomão veio ao mundo no dia 30 de março de 2019 e, graças aos conhecimentos adquiridos no curso, ela conseguiu se sentir mais segura. "Acho que tudo você só aprende na prática, mas eu sou do tipo de pessoa que gosta de me preparar, então quanto mais conhecimento eu adquirir sobre determinado assunto, mais segura eu me sinto."

A mamãe ainda comenta que "vários conhecimentos me fizeram raciocinar sobre o tipo de parto que eu queria, sobre como eu queria que fosse os primeiros dias, quem seria minha rede de apoio e quando eu passei pelo puerpério eu sabia exatamente o que estava acontecendo, eu sabia que era normal e que ia passar."

As palestras sempre acontecerão das 19h às 21h, no auditório da Unimed Campo Grande – localizado na Rua Goiás, 695, Jardim dos Estados (entrada pela Rua da Paz). Informações e inscrições pelo telefone (67) 3389-2500 ou através do e-mail viverbem@unimedcg.coop.br.