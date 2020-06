Unimed Campo Grande é destaque nacional e representa Mato Grosso do Sul no movimento Dia de Cooperar

A cooperativa médica reforça seu compromisso no enfrentamento ao novo vírus até que a pandemia passe - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Em um momento que a comunidade precisa de todos os esforços voltados para evitar a contaminação da Covid-19, a Unimed Campo Grande desenvolveu desde o início da pandemia diversas ações em prol do combate à doença. Em forma de reconhecimento, foi a única selecionada em Mato Grosso do Sul, entre tantas outras cooperativas, para integrar o painel de casos de sucesso no movimento nacional do Dia de Cooperar.

A Unimed CG ainda foi uma das selecionadas para representar toda região Centro-Oeste neste movimento do Dia C.



O diretor-presidente da Unimed CG, Dr. Maurício Simões Corrêa, conta que ter a cooperativa médica como uma das escolhidas para representar a região Centro-Oeste no painel de casos de sucesso do cooperativismo é reflexo de “um reconhecimento do trabalho que a diretoria junto a todos os cooperados e colaboradores estão realizando no enfrentamento desta pandemia pela Covid-19”.

O presidente da singular ainda destacou que “as ações de combate à Covd-19, realizadas pela Unimed Campo Grande, são divididas em pré-hospitalares e hospitalares. Nas pré-hospitalares, destaca-se a criação da central Cecovid e a central com médicos otorrinolaringologistas, ambas para orientação dos pacientes portadores de síndromes respiratórias, evitando assim a ida ao pronto-atendimento sem necessidade. Já entre as hospitalares, ressaltamos a criação do Pronto-Atendimento exclusivo para síndrome respiratória, além de uma UTI também especializada para o tratamento das patologias respiratórias”, concluiu.



“Isso foi muito importante para o controle da infecção no ambiente hospitalar, evitando assim a contaminação dos profissionais da saúde e demais pacientes portadores de outras patologias”, enfatizou o diretor-presidente.

Além disso, a cooperativa médica reforça seu compromisso no enfrentamento ao novo vírus até que a pandemia passe, demostrando assim, o cuidado que sempre teve com o bem-estar de seus pacientes.

Programação do Dia C

O Dia C é uma data que as cooperativas se reúnem e prestam diversos serviços para a sociedade, mas, diferente das comemorações anteriores, este ano será celebrado com uma grande festa online, devido à pandemia do novo coronavírus. Além de mostrarem iniciativas de sucesso para combater a doença, a programação terá muitas apresentações culturais.

A transmissão ao vivo será realizada no dia 4 de julho pelo canal do SomosCoop, no Youtube, com início às 15h e término às 16h30, horário de Brasília, quando a banda mineira Skank se apresentará para comemorar o resultado do compromisso das cooperativas brasileiras em lutar contra a Covid-19.

Ações de destaque

A Unimed CG adotou uma série de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus dentro da sede e do próprio hospital, visando garantir a melhor assistência à saúde de pacientes com sintomas e testados positivos para a doença, além de ações externas, focadas na prevenção da sociedade sul-mato-grossense.

Dentre as iniciativas estão a criação de duas centrais de teleatendimento: a Central de Enfrentamento à Covid-19 (Cecovid), e o Canal de Atendimento exclusivo com médicos otorrinolaringologistas, implantação do Pronto-Atendimento de Síndrome Respiratória, uma ala totalmente separada das demais para atender casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus, além do alto investimento em equipamentos de proteção individuais (EPIs) e de respiradores.

A cooperativa investiu ainda na distribuição de mais de nove mil máscaras de TNT para beneficiários que buscam atendimento na sede e hospital e chegam sem o item de segurança, de álcool em gel 70%, e ampliou o serviço de Psicologia Hospitalar, antes destinada apenas aos colaboradores e agora estendida também aos pacientes e seus acompanhantes.

Pensando na comunidade em geral, a cooperativa doou mais de 11 termômetros digitais infravermelho para Funai, iniciou uma ação de doação de mais de 50 mil máscaras de tecido para clientes empresariais, mais de 700 máscaras para seis instituições filantrópicas da capital, juntamente com 350 cestas básicas, resultado da parceria com outras cooperativas do Estado e o Sistema OCB/MS. A parceria ainda fez a distribuição de 80 cobertores e 90 kits de limpeza.

A Unimed CG, em parceria com as Secretarias de Saúde Estadual e Municipais de Guia Lopes da Laguna e Jardim, ministrou oficinas teórico-práticas como medida de combate à Covid-19, dando ênfase a condutas clínicas e epidemiológicas relacionadas ao atendimento de pacientes suspeitos e confirmados com a doença, e também relacionados à biossegurança dos trabalhadores da saúde.

A cooperativa médica doou ainda mil máscaras de tecido às Secretarias de Saúde dos dois municípios para serem distribuídas à comunidade de acordo com a necessidade. A ação de enfrentamento à doença também foi levada para Naviraí e Ponta Porã.

Aos colaboradores da singular, foi criado o Canal de Apoio ao Colaborador, para dar acolhimento emocional e psicológico, gratuito, durante a pandemia, além de distribuição de máscaras de tecido para todos que continuaram trabalhando presencialmente. Há também envio diário de boletins de gerenciamento da doença.

Fora isso, a instituição tem atuado fortemente na veiculação de campanhas informativas externas e internas sobre cuidado e prevenção ao novo coronavírus, realizado transmissões ao vivo abordando temas variados ligados à Covid-19, além de disponibilizar todos os domingos, aulas de yoga online, através da parceria com o Movimento Sadhaka.