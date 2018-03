Unidades de saúde terão programação especial em alusão ao Dia da Mulher

No dia 07 de março, a partir das 07h, os profissionais da UBSF Maria Aparecida Pedrossian realizam uma ação em saúde na academia ao ar livre localizada ao lado da associação de moradores do bairro - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Durante a semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8 de Março), as unidades básicas de saúde de Campo Grande promovem uma programação especial, voltada à conscientização do público feminino para os cuidados com a saúde. Na programação estão previstas palestras sobre temas diversos relacionados à saúde da mulher, além da oferta de serviços, entre outras atividades promovidas em parceria com a Subsecretaria dos Direitos e Defesa da Mulher (SEMMU).

Prevenção de câncer de colo de útero e de mama, infecções sexualmente transmissíveis e maternidade são alguns dos temas da programação. Haverá atividades voltadas tanto ao público externo quanto aos servidores das unidades.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Viela, destaca que o objetivo é aproveitar a data para reforçar orientações de prevenção e de cuidados com a saúde.

“É um mês onde nós reforçamos os cuidados com a saúde da mulher, assim como é feito no mês de outubro, onde se tem a campanha Outubro Rosa em combate ao câncer de mama, mas o objetivo é levar informações e serviços de uma forma geral”, comentou.

No dia 07 de março, a partir das 07h, os profissionais da UBSF Maria Aparecida Pedrossian realizam uma ação em saúde na academia ao ar livre localizada ao lado da associação de moradores do bairro.

Serão ofertados serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar para mulheres com mais de 45 anos, verificação de peso, estatura e cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC), alongamento coletivo, palestra sobre os direitos das mulheres. Além disso, haverá distribuição de brindes para as participantes e exposição de peças artesanais feitas por mulheres da comunidade.

Já na quinta-feira, 08 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a UBSF Paulo Coelho Machado terá diversas ações voltadas ao público feminino e em geral. As atividades têm inicio a partir de 08h com palestra sobre os direitos das mulheres e diversos serviços como corte de cabelo, exames de preventivo e mama, testes rápidos (sífilis, hepatites e HIV), orientações sobre saúde bucal, bate papo sobre alimentação saudável, oficinas culturais e um aulão de zumba.

Todos os serviços e atividades são gratuitos e abertos aos pacientes, comunidade e público geral.