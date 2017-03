Unidades de Pronto Atendimento são reabastecidas com papel para impressão de fichas e exames

As unidades de Saúde de Campo Grande começaram a ser reabastecidas nesta sexta-feira (31) com papel contínuo, utilizado na impressão de fichas e exames médicos. O material estava em falta desde o início do ano e desde a noite de ontem já está disponível nas seis Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e quatro Centros Regional de Saúde (CRS) – 24 horas – que atendem casos de urgência e emergência.

No início do mês, quatro unidades tiveram os equipamentos de impressão matricial substituídos por laser, que aceitam papel sulfite A4, em decorrência da falta do papel matricial em estoque a fim de evitar que a população fosse desassistida.

Tais unidades continuam operando com a impressora a laser, mas também receberam cada uma cinco caixas de papel contínuo, o que é suficiente para atender a demanda por pelo menos três semanas, considerando uma média de 300 impressões por dia. Outras remessas devem ser encaminhas na medida em que o material for chegando no Almoxarifado Central.

O fornecimento estava travado desde o início do ano por questões burocráticas, mas a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) iniciou uma negociação a fim de restabelecer de forma célere o fornecimento em decorrência de problemas pontuais que estão ocorrendo em algumas unidades por conta do papel necessário para a impressão de exames, fichas de atendimento e prontuário médico.

Até o momento, foram entregues 250 caixas do material que estão sendo encaminhadas prioritariamente para as unidades de urgência e emergência e posteriormente irão abastecer também as unidades básicas de saúde (UBS) e unidades básicas de saúde da família (UBSF).

