Unidades de saúde recebem equipamentos médico-hospilar e mobiliário novos

Segundo o prefeito, assim com o CRS Aero Rancho e a UPA Coronel Antonino, as demais unidades que atendem urgência e emergência deverão receberem equipamentos novos nos próximos meses / Divulgação

Duas unidades de saúde de Campo Grande começaram a receber hoje (02) equipamentos de uso médico-hospitalar e mobiliário novos. Neste primeiro momento, estão sendo entregues aparelhos de ar-condicionado, cadeiras, poltronas, carro maca, mesa para exame, balança eletrônica digital adulto e pediátrica, berço hospitalar, maca retrátil, laringoscópio, entre outros. A expectativa é de que a maioria das unidades de saúde da Capital sejam atendidas ainda este ano.

A primeira unidade contemplada foi o Centro Regional de Saúde (CRS), Aero Rancho, onde o prefeito Marquinhos Trad, juntamente com o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, o coordenador de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Yama Higa, e a secretaria adjunta de Saúde, Andressa De Lucca Bento, fizeram a entrega de 20 cadeiras individual fixa com assento e encosto, uma poltrona executiva com assento, um carro maca e uma mesa de massagem para exame clinico, além de um aparelho ar-condicionado.

Além da entrega dos equipamentos e mobiliário novos, o prefeito vistoriou a obra de reconstrução do muro que fica aos fundos da unidade que desabou no último mês de março.

A segunda entrega e de maior volume foi feita na Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA) Coronel Antonino, onde grande parte do mobiliário foi substituído por novos. Desde 2015, a unidade não recebia nenhum móvel ou equipamento novo, segundo a gerente Cláudio Kruki.

A unidade recebeu 30 cadeiras individual com assento e encosto, quatro fixas, longarina três lugares, balança eletrônica adulto e pediátrica, berço hospitalar, cama fawler, maca retrátil, laringoscópio adulto e infantil, cadeiras fixas, suporte para soro, armários, dois ar-condicionado, carro para curativo, lixeiras e mascaras laríngea adulto e infantil. Ao todo, foram mais de 50 itens.

“Nós estamos iniciando um processo de reestruturação e queremos fazer muito mais para a população. Hoje, nós estamos entregando cadeiras, móveis e outros materiais de extrema importância para que a população possa ter um atendimento de qualidade. É preciso lembrar que nós estamos há menos de 100 dias à frente da administração e temos feito todos os esforços para melhor a saúde da nossa Capital, o que é nossa prioridade. Já conseguimos regularizar praticamente 78% dos medicamentos e vamos fazer muito mais”, destacou o prefeito Marquinhos Trad.

Segundo o prefeito, assim com o CRS Aero Rancho e a UPA Coronel Antonino, as demais unidades que atendem urgência e emergência deverão receberem equipamentos novos nos próximos meses, bem como as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

“Vamos concentrar os esforços para melhorar as nossas unidades. Dar condições para que o profissional possa trabalhar e também para que o paciente se sinta bem e acolhido quanto vier em busca de atendimento. As unidades de saúde terão que ser como as nossas casas. Todo mundo se sente melhor quando chega em um lugar limpo, com estrutura e tudo funcionando direitinho”, finalizou.

Veja Também

Comentários