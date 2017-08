Palestras e confraternizações nas UBSFs encerram as comemorações de 118 anos de Campo Grande

O mês de agosto está terminando e várias unidades básicas de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande realizaram diversas ações para atender a população e pacientes. Foram palestras, confraternizações e ações educativas para sensibilizar os usuários quanto à necessidade de hábitos saudáveis e em alusão ao aniversário de emancipação política da Capital.

A unidade básica de saúde da família UBSF Vida Nova em parceria com a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família NASF Nova Lima realizou entre os dias 28 e 30 de agosto a Oficina de Brinquedos Reciclados, em alusão ao Dia da Infância e do Psicólogo, comemorados dias 24 e 27, respectivamente.

A comunidade local participou levando sucatas que foram transformadas em brinquedos. A oficina teve como objetivos principais tratar a importância do brincar, que além de ser um direito da criança, garantido por lei, é indispensável para o desenvolvimento infantil e o resgate do papel da criança na sociedade, pois muitas vezes por estarem expostas à violência e à privação de direitos básicos como o de educação e alimentação, os pequenos acabam assumindo responsabilidades precoces tendo que abrir mão do brincar e do lazer.

Na UBSF Tarumã, na região sul da Capital, os aniversariantes do mês de agosto e que participam da Academia ao Ar Livre celebraram na quarta-feira (30) mais um ano de vida. Toda a comunidade participa levando os bolos e os profissionais de saúde aproveitam a oportunidade para falar sobre a importância de atividades físicas e manter hábitos saudáveis de vida.

Os profissionais desta unidade foram até as escolas do bairro para intensificar a vacinação de HPV nos adolescentes e os alunos receberam orientação de saúde bucal com a participação de enfermeiros, médicos e odontologistas.

Para o próximo mês, muitas outras atividades estão programadas complementando o atendimento normal das unidades básicas de saúde.

