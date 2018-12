Unidades de saúde intensificam ações contra o HIV/AIDS no Dezembro Vermelho

Durante o Dezembro Vermelho, mês em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, lembrado no dia 1º, as unidades básicas (UBS/UBSF) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande vão intensificar as ações de prevenção e combate ao HIV com palestras, rodas de conversas, ações em escolas e empresas, além de testagem rápida para diagnóstico do vírus.

As equipes das UBS/UBSF determinam as datas para cada ação em parceria com o Conselho Local de Saúde e tem autonomia para realizar a atividade dentro do espaço da unidade, em escolas, empresas ou praças. As ações contam com a distribuição de material informativo e de preservativos. Em alguns casos, as unidades oferecem a testagem rápida para HIV, sífilis, hepatites B e C.

A chefe do Programa IST/AIDS da Sesau, Denise Leite Lima, explica como as intensificação das atividades no Dezembro Vermelho contribuem na prevenção do HIV.

“As unidades básicas tem um papel muito importante neste período, pois elas intensificam as ações com palestras com distribuição de folders, preservativos e oferecem a testagem rápida, atingindo um grande público. Quando analisamos a quantidade de testes realizados durante o ano, percebemos um aumento expressivo durante o mês de dezembro, ou seja, reflexo do trabalho das equipes, enfermeiros, técnicos, administrativos, agentes de saúde e muitos outros profissionais da unidade”, disse ela.

As ações são abertas à população. Para participar basta procurar a unidade de saúde mais próxima e conferir o cronograma de atividades.

Confira o cronograma de ações das unidades: