Unidades de Saúde de Campo Grande mantêm atendimentos essenciais

As unidade de saúde de Campo Grande permanecem com os serviços considerados essenciais para a população. Esses atendimentos não foram suspensos e podem ser feitos em qualquer uma das unidades. Vacinação, inalação, curativos e retirada de pontos, sondagem vesical de demora e medicações são somente alguns dos atendimentos que estão disponíveis para toda a população, mesmo com a suspensão dos serviços ambulatoriais e eletivos.

Permanecem inalteradas a primeira consulta pré-natal das gestantes, atendimentos àquelas com complicações, às que possuam alto risco gestacional ou estão e acompanhamento com outros especialistas e às grávidas que estão com 36 semanas ou mais, ou seja, que podem entrar em trabalho de parto a qualquer momento

As primeiras consultas das crianças, testes do pézinho, atendimento a criança com complicações de saúde ou que estão em acompanhamento com outros especialistas, como neuropediatras, endocrinologistas e reumatologistas, além da dispensação de insulina não foram suspensas. Desde o início do mês os pequenos também voltaram a ser atendidos pelos alergologistas.

Os tratamentos para pessoas que convivem com HIV sem supressão viral, tuberculose e oncológico permaneceram em funcionamento durante todo esse período e também não serão suspensos.

Pessoas que estão em investigação de problemas graves de saúde, as que precisam novação de receitas de controle especial ou que o aumento da validade destas não é suficiente para manter o tratamento e aquelas que fazem uso de insulina também continuam com o atendimento normal durante a pandemia.