Unidades de saúde começam a receber lençóis novos e personalizados

O CEM será um dos beneficiados - André Bittar

Os lençóis adquiridos pela pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal (SESAU), para abastecer toda a rede municipal de saúde, começaram a ser distribuídos na tarde de ontem (29) no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Ao todo, 5.370 lençóis de maca, cama e berço serão distribuídos nas unidades de urgência, SAMU, Hospital Dia, Centro de Especialidades Médicas (CEM), Centro de Saúde do Homem, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e unidades básicas de saúde. O investimento total é de R$ 99.264,20.

Segundo a Superintendência de Gestão do Cuidado da SESAU, 300 lençóis serão destinados ao SAMU, 1 mil lençóis para cama, 1 mil para maca e 500 para berço às unidades de urgência, 1020 lençóis de maca para as unidades básicas, 500 lençóis de maca para o CEM, 100 lençóis de maca para o Hospital Dia, 100 lençóis de maca para o Centro de Saúde do Homem, 100 lençóis de maca e 720 de cama para os CAPS.

O enxoval foi recebido na última semana e passou por higienização, além de ser personalizado com o nome da unidade, o que irá auxiliar na identificação, a fim de evitar que o mesmo seja extraviado em caso de transferência do paciente para uma unidade hospitalar, por exemplo.