Unidades de atendimento vão funcionar neste fim de semana para vacinação contra a gripe

O público alvo em Mato Grosso do Sul representará 902.280 pessoas - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para quem ainda não se vacinou, algumas unidades de atendimento vão estar funcionando para a terceira etapa da Campanha de Vacinação contra a Gripe em MS. Em Campo Grande, nove unidade de saúde vão estar atendendo neste fim de semana, entre elas nos CRS (Centros Regionais de Saúde) Tiradentes, Cophavilla, Nova Bahia e Aero Rancho o plantão vai funcionar das 6h às 18h. A terceira etapa começou no último dia 11.

Esta nova etapa é destinada a pessoas com deficiência, professores (rede pública e privada), crianças (de 6 meses a menores de 6 anos), gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias), pessoas de 55 anos a 59 anos de idade, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, funcionários do sistema prisional e povos indígenas.

Para a vacinação nesta última etapa, as mulheres no período até 45 dias após o parto devem apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento, cartão da gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros) durante o período de vacinação.O público alvo da segunda fase foi 151 mil pessoas.

O público alvo em MS representará 902.280 pessoas. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos elegíveis. Em 2019, MS atingiu a meta com a cobertura de 91,2%.