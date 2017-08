Semana Mundial do Aleitamento Materno é lembrada em evento nesta sexta-feira

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Dr. Fernando de Arruda Torres, no bairro Nova Lima – região norte de Campo Grande – realiza, nesta sexta-feira (04), a partir de 08h, evento em alusão a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que acontece de 1 a 7 de agosto. A campanha conhecida como “Agosto Dourado” tem este ano a seguinte temática: “Amamentar: ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você”.

O evento terá programação com grupos de gestantes, gincana com os pais ou acompanhantes. No período vespertino, os profissionais se reunirão para treinamento com oficina de manejo clínico da amamentação.

A amamentação é um dos momentos mais importantes na construção do elo entre mãe e filho, além disso, o leite humano é o alimento essencial para o desenvolvimento do bebê nos seus primeiros meses de vida.

A Semana Mundial do Aleitamento Materno vem sendo comemorada desde 1992. A cada edição, uma temática relevante é selecionada para servir de inspiração para as diferentes atividades desenvolvidas no período.

A importância do aleitamento materno exclusivo; a existência dos hospitais Amigo da Criança; o apoio ao aleitamento materno; o aleitamento materno para a mulher trabalhadora; a amamentação no contexto dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis; integram a lista de assuntos já abordados.

Durante todo o mês, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) irão reforçar os trabalhos de orientação, com o objetivo de reforçar e apoiar o aleitamento materno.

