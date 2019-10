Unidade de saúde do Caiobá realizará exame preventivo neste sábado

A UBSF do Portal Caiobá irá promover na tarde desse sábado (05) uma ação alusiva ao Outubro Rosa - Foto: Reprodução

A UBSF do Portal Caiobá irá promover na tarde desse sábado (05) uma ação alusiva ao Outubro Rosa. Durante as ações, serão realizadas coletas de preventivo e testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite.

A unidade começará os atendimentos às 13h, visando dar oportunidade para as mulheres que, nos horários que a unidade está aberta, trabalham e não podem realizar os exames. As portas permanecerão abertas até as 17 horas, atendendo todos que aparecerem no local.

Essa ação é uma comemoração da campanha do Outubro Rosa, que prega o combate e a prevenção ao câncer de mama e cólon de útero, que são mais comuns nas mulheres entre 40 e 69 anos de idade, mas a realização dos demais exames serão aplicados em todas as pessoas que comparecerem na unidade e quiserem fazer o teste rápido.

Além dos exames que serão oferecidos, quem precisar atualizar o cartão do SUS também poderá comparecer na unidade, que a revisão do cadastro será feita.