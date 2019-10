Unidade Básica de Saúde da Família do Zé Pereira será entregue em novembro

Agora é certo! Durante vistoria nas obras de revitalização da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Dr. Walfrido Ferreira de Azambuja, no Bairro Alves Pereira, durante a manhã deste sábado (19), o prefeito Marquinhos Trad anunciou que irá entregar a unidade até o mês de novembro.

A reforma é esperada há mais de 4 anos pelos usuários e servidores da rede pública de saúde. A atual gestão tem feito todos os esforços para resgatar um planejamento quanto à estruturação do atendimento em saúde que está parado desde 2012.

“Estamos retomando aquilo que ficou lá atrás. Os avanços não aconteceram e nós temos o desafio de fazer Campo Grande voltar a andar. Quando falamos em saúde, esse desafio é ainda maior, mas temos a certeza de que estamos no caminho certo para garantir à população campo-grandense um atendimento digno e de qualidade”, disse.

A revitalização completa do prédio, que possui mais de 30 anos, conta com investimento de R$ 176.101,90 provenientes do Programa Requalifica UBS, do Governo Federal. Conforme o projeto, piso e o forro de toda unidade será trocado, bem como refeita a pintura de todas as dependências.

A unidade atende em média cerca de 180 pessoas por dia e conta com três consultórios, um consultório de enfermagem, um consultório de preventivo, recepção, farmácia, sala de curativo, sala de medicação, Centro de Esterilização de Material, sala de vacina, consultório odontológico com três cadeiras, sala de triagem, sala de assistência social, sala de reunião, banheiros (acessibilidade) e saguão de espera.