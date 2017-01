Único tratamento aprovado para leishmaniose visceral canina chega ao mercado

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Leishmaniose Visceral Canina é uma zoonose classificada como uma das seis endemias prioritárias no mundo, com casos detectados em mais de dez países da América Latina, sendo 90% deles em solo brasileiro / Divulgação

O mercado brasileiro acaba de receber o primeiro e único tratamento aprovado pelos Ministérios da Agricultura e da Saúde para a Leishmaniose Visceral Canina. Até então, os animais acometidos pela zoonose eram submetidos à eutanásia, pois os cães infectados são considerados os principais reservatórios da doença, participando do ciclo de transmissão da leishmaniose em humanos. A transmissão da doença para o homem, assim como para o cão, acontece a partir da picada do flebótomo – mais conhecido por mosquito-palha.

Desenvolvido pela Virbac, maior companhia farmacêutica do mundo dedicada exclusivamente à saúde animal, o MilteforanTM tem como princípio ativo a miltefosina, que constitui o primeiro agente de administração oral eficaz no controle da Leishmania, em formulação específica para uso veterinário.

A miltefosina faz parte da lista de substâncias controladas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Sendo assim, o MilteforanTM terá a venda controlada e feita somente através do médico veterinário, que, por sua vez, precisa efetuar um cadastro no Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários (SIPEAGRO) do MAPA, para adquirir e vender o produto.

Para facilitar a administração e manutenção do tratamento, a Virbac desenvolveu exclusivamente a ferramenta Virbac Club Pet, um aplicativo que atua como um canal de auxílio ao veterinário, para controle de todos os animais tratados, além de ser uma comunicação entre o veterinário e o tutor. O veterinário é o responsável por cadastrar o tutor e ambos recebem alertas e informações importantes sobre o acompanhamento e o tratamento. Assim, ambos podem se programar para o retorno do animal à clínica.

Para garantir a qualidade e procedência do medicamento, as embalagens do MilteforanTM do Brasil possuem um código randômico coberto por uma tira cinza, que precisa ser raspada. Esse código garante a legalidade do produto e o respaldo do laboratório.

De acordo com os estudos realizados pela Virbac, o MilteforanTM proporciona visível melhora clínica dos animais com uma importante redução de sua carga parasitária, o que o torna uma ferramenta importante para a diminuição da transmissão da doença.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Leishmaniose Visceral Canina é uma zoonose classificada como uma das seis endemias prioritárias no mundo, com casos detectados em mais de dez países da América Latina, sendo 90% deles em solo brasileiro. A transmissão da doença ocorre de cão para cão através da picada de um flebótomo, mais conhecido como “mosquito-palha”, infectado. O homem também pode ser contaminado se estiver presente em uma área endêmica, como viajante ou residente, se for picado pelo vetor.

No Brasil, a Leishmaniose Canina está presente em áreas rurais e urbanas, sendo o Nordeste a região mais acometida, além das capitais Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e outras cidades paulistas como Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente.

Por ser uma condição crônica, a Leishmaniose Visceral Canina precisa ser tratada durante toda a vida do cachorro diagnosticado. O tratamento com o MilteforanTM é feito em ciclos de 28 dias a cada quatro meses, sempre após reavaliação e controle médico. Tanto o médico veterinário quanto o tutor do cão infectado devem se responsabilizar em reavaliá-lo e manter o tratamento para o controle da doença.

