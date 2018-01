Uma simples dor no joelho pode ser mais que isso

De acordo com Dr. Rodrigo Scussiato, do Hospital XV -, as principais lesões são: Lesão no ligamento colateral medial,ligamento cruzado anterior (LCA), Lesões dos meniscos,Tendinite entre outros - Divulgação

Atividade física sem orientação, acidente, excesso de peso, fatores genéticos, muitas são as causas que podem afetar o joelho, que é uma das maiores articulações do corpo humano e também uma das que mais sofre lesões.

De acordo com Dr. Rodrigo Scussiato, do Hospital XV -, as principais lesões são: Lesão no ligamento colateral medial,ligamento cruzado anterior (LCA), Lesões dos meniscos,Tendinite entre outros. A obesidade também é uma das principais causas de lesões nos joelhos. “Esse desgaste da cartilagem é o maior problema que o sobrepeso pode causar ao joelho e, depois da condromalacia, pode avançar para a artrose", explica.

No dia a dia, diferentes ocasiões podem favorecer o aparecimento de patologias como entorses durante quedas e acidentes e durante prática desportiva,sendo futebol responsável pela maioria. Os sintomas mais comuns apresentados pelos pacientes são dor, perda da amplitude normal dos movimentos, edema e mobilidade anormal (instabilidade)", alerta o médico.

Para o especialista, todas as lesões podem ser combatidas com o tempo suficiente de um diagnóstico correto. Algumas destas patologias são passíveis de tratamento clínico. ”Enquanto sessões de fisioterapia auxiliam na cicatrização da lesão, os exercícios podem ser direcionados para o fortalecimento das áreas afetadas sem a necessidade de cirurgia ”, finaliza Dr. Scussiato.