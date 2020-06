Último sábado do Junho Vermelho tem carona amiga e coleta de sangue até as 17 horas

Para prevenir o contágio da Covid-19, o uso de máscaras passou a ser obrigatório nas unidades de atendimento da Capital e interior do Estado. - (Foto: Saul Schramm)

O ultimo sábado (27.6) do Junho Vermelho em Mato Grosso do Sul terá carona amiga da Uber e atendimento estendido até as 17 horas no Hemocentro Coordenador na Capital.

O objetivo do Hemosul é atender o máximo possível de doadores e fechar com chave de ouro o mês que promove a conscientização para a doação contínua de sangue. A parceria firmada através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Hemosul com a empresa de transporte por aplicativo, irá conduzir doadores gratuitamente até a próxima terça-feira (30.6).

Para solicitar as viagens com valores de até R$ 30 para cada trecho (ida e volta), o doador precisa adicionar o código promocional (10MMUBERHEMOSUL) na opção de pagamento, antes de solicitar o veículo, e ter como origem ou destino o Hemosul Coordenador da Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304, Centro.

O Hemosul reforça que cada doação é capaz de salvar até quatro vidas e que conta com a participação de toda a sociedade na manutenção do estoque necessário para atender a rede de saúde do Estado. Todos os tipos de sangue são bem-vindos, em especial os tipos O- e O+, por serem os tipos mais utilizados.

Além da higiene redobrada em todas as áreas que o doador tem acesso, o Hemosul também passou a medir a temperatura do voluntário, e disponibiliza álcool para higiene das mãos.

A doação programada é uma forma de evitar a aglomeração de pessoas nas unidades. Os telefones para agendamento são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou pelo número de celular (67) 99298-6316.

Para doar, é preciso ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Doadores que tenham entre 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados do responsável legal.