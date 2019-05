Tudo sobre Estética Dental: Clareamento, lentes de contato e aparelhos invisíveis

Neste cenário, entre tratamentos de saúde e estética, o clareamento dental tem se tornado um dos mais populares - Foto: Ilustração

Um estudo feito em 2017 mostra que os brasileiros, tanto homens quanto mulheres, dedicam mais tempo aos cuidados de beleza que a média mundial. Neste cenário, entre tratamentos de saúde e estética, o clareamento dental tem se tornado um dos mais populares.

Mesmo parecendo um procedimento simples, o clareamento deve ser realizado de forma criteriosa e com alguns cuidados.



Devo evitar alimentos com corantes durante o clareamento?

Mito. As pesquisas mostram que os alimentos escuros não influenciam na eficácia do procedimento clareador.

O clareamento de consultório é melhor que o caseiro?

Mito. Ambos funcionam. O que diferencia é a concentração e o tempo.

A presença de luz clareia mais os dentes?

Mito. Pelo contrário. Diversas pesquisas mostram efeitos colaterais nos tecidos pela presença de luz.

A sensibilidade dentária é maior no clareamento de consultório?

Verdade pois a concentração do agente clareador é maior, diferentemente do caseiro que é capaz de modular o grau de sensibilidade dentária.

Lentes de contato dentais substituem aparelho ortodôntico?

Mito. Lentes de contato dentais jamais substituem aparelho ortodôntico. Sendo muitas vezes necessário o uso do aparelho antes da colocação das lentes de contato dentais.

As lentes podem causar inflamação gengival?

Verdade. Se não forem realizadas as manutenções preventivas e o preparo estiver próximo da gengiva, pode sim acumular placa bacteriana e causar inflamações na mucosa gengival (gengiva).

Devo escovar e passar fio dental usando lentes?

Verdade. Sim. Os cuidados são os mesmos de um elemento dentário senão redobrados. Deve sim usar fio e escova todos os dias.

As lentes corrigem problemas de coloração dentaria?

Mito. As lentes não corrigem problemas de escurecimento dentário por serem ultrafinas.

Vou perder esmalte dentário quando colocar as lentes?

Sim. Quando realizada de maneira correta, sempre haverá um preparo mínimo para a colocação das lentes.

Não preciso fazer clareamento dentário se usar lentes?

Verdade. O clareamento dentário só clareia estrutura dentaria. O clareamento devera ser feito nos dentes que não receberam lentes.

Os aparelhos invisíveis facilitam a higiene?

Sim. Durante a escovação, ele é removido facilitando a higiene bucal.

Devo usar o aparelho invisível o dia inteiro?

Verdade. Ele é uso - dependente. Funciona se o paciente usá-lo 24h por dia.

O aparelho invisível resolve problemas de bruxismo?

Mito. Ele funciona para correções ortodônticas. Para o bruxismo é confeccionada uma placa rígida de resina miorelaxante.

O aparelho invisível é mais caro que o tradicional?

Verdade. O custo é maior por ser totalmente planejado virtualmente.

O aparelho invisível é 100% invisível?

Mito. Se for olhado bem de perto, consegue-se ver a placa transparentes e as resinas colocadas nos dentes para a fixação das placas.

O aparelho invisível é mais confortável que o tradicional?

Verdade. Muito mais confortável por não utilizar os braquetes ortodônticos, elásticos e borrachas, o que causa um desconforto nos lábios, língua e bochechas.

Nascido e residente em São Paulo, o Dr. Fernando Reis é especialista em Implantodontia e Estética, tratamentos que visam à reabilitação da saúde bucal dos pacientes devolvendo função e estética, atuante na área de Dentística Restauradora com ênfase em Estética Reabilitadora formado pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) em 2002. Atualmente faz pós-graduação na Universidade de Nova Iorque e Mestrado na USP.