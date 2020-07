Três novos óbitos por Covid-19 são registrados em Campo Grande

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) confirma novos três óbitos por Covid-19 em Campo Grande. Os pacientes tinham idades entre 63 e 85 anos, possuíam comorbidades e não há registro de contato anterior com casos confirmados. A Capital totaliza 13 óbitos, sendo 5 deles registrados nessa semana.

Dos óbitos registrados, dois pacientes estavam internados em hospitais particulares, sendo uma mulher de 85 anos e um homem de 63. O terceiro paciente, um homem de 64 anos, estava desde o dia 25 de junho no Hospital Regional, que é referência no tratamento da doença no estado.

O primeiro óbito aconteceu no final da manhã dessa quarta-feira (01), às 10h53, quando a paciente de 85 anos teve uma parada cardíaca, sem a possibilidade de reversão. Diabética, a idosa deu entrada no hospital no dia 17 de junho, sendo transferida para a UTI e intubada no dia seguinte. A confirmação de contaminação pelo novo coronavírus saiu no dia 19.

Um homem de 64 anos, real crônico, foi a segunda morte pela doença registrada nesse mês. Ele estava internado no Hospital Regional desde o dia 25 do mês passado, quando apresentou os primeiros sintomas da doença. Na UTI, era mantido com respiração mecânica quando evoluiu para o óbito.

O paciente mais novo, de 63 anos, deu entrada em um hospital particular no dia 09 do mês passado em leito clínico. O quadro se agravou no dia 18, sendo necessária a transferência para UTI e intubação dele. A coleta de material para a realização de Swab aconteceu no dia seguinte (19), com a confirmação do resultado dois dias depois. Ele veio a óbito no final da tarde dessa quarta-feira.

Em nenhum dos óbitos registrados nessa terça-feira os pacientes tiveram contato anterior com um caso confirmado da doença.

Outros casos

Campo Grande totaliza agora 13 óbitos pela Covid-19, após passar 25 dias sem registrar nenhuma morte. As vítimas anteriores são seis mulheres, de 51, 71, 63, duas de 65 e outra de 83 anos, e quatro homens, um de 74 anos, outro de 95 anos, o terceiro de 38 anos e o quarto de 61 anos.

O que chama a atenção é que as vítimas fatais fazem parte do grupo de risco, o que reforça a necessidade dos cuidados preventivos, principalmente quanto ao contato dessas pessoas com jovens que eventualmente possam estar assintomáticos.

O boletim epidemiológico sobre casos da doença no município pode ser consultado através do site: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/covid19 .