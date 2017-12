Três Lagoas recebe nova Unidade Regional da Caixa dos Servidores

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destaca que a nova Unidade Regional de Três Lagoas atende um antigo pedido dos beneficiários e que, com ela, os beneficiários terão mais tranquilidade e agilidade - Divulgação

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) inaugurou, no último sábado (09), a nova Unidade Regional de Três Lagoas. A nova estrutura, que fica na Rua Marcílio Dias, 318, no bairro Colinas, vai oferecer mais conforto aos beneficiários Cassems de Três Lagoas e de outros 11 municípios da região do Bolsão. A nova Unidade Regional também abriga o novo Centro Odontológico da Caixa dos Servidores no município.

A nova Unidade Regional de Três Lagoas contará com sala de espera, sala de atendimento, perícia médica, além de um novo ambulatório odontológico. A diretora da Cassems do Interior, Sonilza Lima, conta que a antiga estrutura já não comportava o crescimento da Caixa dos Servidores.

“Essa nova estrutura é um presente que a Cassems dá aos beneficiários de Três Lagoas e região, porque há muito tempo que a nossa antiga Unidade Regional não nos atendia da maneira esperada. Então, hoje estamos entregando essa nova estrutura ampliada, com um Centro Odontológico novo, tudo isso para oferecer um melhor atendimento aos nossos beneficiários”, avalia Sonilza.

O gerente regional da Cassems em Três Lagoas, Aelton Amancio Oliveira, explica que, além de comodidade e conforto, a nova estrutura também agilizará muitas questões administrativas.

“Três Lagoas está sendo agraciada no fim de ano com essa nova unidade, porque nosso município merece uma estrutura melhor, um espaço maior. Anteriormente, a gente utilizava um espaço que era do antigo Previsul e que não nos atendia da forma que entendemos e agora a nossa estrutura está bem mais adequada, moderna e aconchegante. Além disso, a Unidade Regional está perto do nosso hospital e isso facilita bastante, principalmente as questões administrativas”, analisa Oliveira.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destaca que a nova Unidade Regional de Três Lagoas atende um antigo pedido dos beneficiários e que, com ela, os beneficiários terão mais tranquilidade e agilidade.

“Essa Unidade Regional vem atender a uma antiga reivindicação do nosso beneficiário por uma sede mais moderna, mais estruturada, para atender as questões administrativas com maior tranquilidade e também com maior agilidade. Além disso, estamos entregando um novo Centro Odontológico mais moderno para poder atender com a qualidade que sempre imaginámos. Então, é uma unidade nova, equipada, que vai ao encontro de tudo o que nós pregamos que é um trabalho honesto, ágil, profissional e com qualidade”, pontua Ayache.