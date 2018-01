Tratamento biológico inovador para doença que causa dores intensas na coluna terá inclusão no SUS

A espondilite anquilosante tem como seu principal sintoma a dor nas costas, algo que afeta oito em cada dez pessoas em alguma fase de vida4, o que pode tornar mais difícil o diagnóstico correto 5. - divulgação

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS publicou a sua decisão de incorporar o medicamento secuquinumabe (Cosentyx®) para o tratamento de pacientes com espondilite anquilosante1. O uso será recomendado aos que hoje estão sem um tratamento efetivo por não obterem bons resultados com as terapias que estão no SUS. Agora, o Governo tem até 180 dias para disponibilizar o medicamento aos pacientes com espondilite anquilosante e com a prescrição de um reumatologista.

A espondilite anquilosante atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil e causa inflamações em diversas articulações no corpo, especialmente na coluna vertebral. Se não tratada de forma efetiva, pode evoluir para perda irreversível dos movimentos causada pelos anos de inflamação2,3.

A espondilite anquilosante tem como seu principal sintoma a dor nas costas, algo que afeta oito em cada dez pessoas em alguma fase de vida4, o que pode tornar mais difícil o diagnóstico correto 5. Além deste, as pessoas que têm a espondilite podem sentir aumento da dor em repouso – com piora durante as manhãs, cansaço, perda de apetite, sensação de rigidez na coluna6.