Trabalhadores rurais da Nhecolândia recebem noções de saúde preventiva

Iniciativa inédita, envolvendo o Sindicato Rural de Corumbá, Prefeitura e Sistema Famasul, com o apoio da Leiloboi, levará saúde preventiva aos trabalhadores rurais da região pantaneira da Nhecolândia – homens, mulheres e crianças – no próximo dia 19 de abril. Por meio do programa Saúde do Homem e da Mulher, do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), a ação será realizada na Fazenda Novo Horizonte.



O programa Saúde do Homem e da Mulher em Mato Grosso do Sul será lançado neste evento, que contará com as presenças do prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira; presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito; superintendente do Senar/MS, Rogério Beretta; e o presidente do Sindicato Rural, Luciano Aguilar Leite, que hoje também ocupa a subsecretária municipal de Produção Rural.



“Vamos atender a uma região não assistida pelos programas sociais”, informou Luciano Leite, ao adiantar que, além do atendimento médico, a ação na Novo Horizonte dará acesso ao cadastramento de pessoa física para confecção de documentos, uma carência no meio rural pantaneiro. O subsecretário de Produção Rural e presidente do Sindicato Rural disse que a prefeitura participará por meio das secretarias de assistência social, saúde e educação.



Transporte

O município e as entidades envolvidas estão mobilizando os proprietários rurais para levarem seus funcionários ao local da ação, que contará com médicos (ginecologista e urologista) e equipes de vacinação para crianças e adultos. Também serão disponibilizados dois ônibus para as comunidades do Porto da Manga, Morrinho (BR-262), Carandanzal e Passo do Lontra. Os ônibus sairão da Manga e do Morrinho às 6h do dia 19. Haverá almoço de graça na fazenda.

