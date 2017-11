Torção testicular pode levar à necrose e perda do testículo

De acordo com o andrologista Filipe Tenório, da Clínica Andros Recife, a torção ocorre quando os vasos sanguíneos que vão para o testículo ficam torcidos, impedindo a circulação do sangue. - Divulgação

Quando se fala em “torção” logo se vem à cabeça, a ideia de uma lesão ou fratura nos ossos. Mas, o que muitas pessoas não sabem é que o quadro também pode acontecer dentro da bolsa escrotal. Quando isso ocorre, temos a chamada ‘Torção testicular’, uma condição rara e emergencial que normalmente atinge jovens antes dos 25 anos.

De acordo com o andrologista Filipe Tenório, da Clínica Andros Recife, a torção ocorre quando os vasos sanguíneos que vão para o testículo ficam torcidos, impedindo a circulação do sangue. “Esse problema causa muita dor testicular. Além da dor aguda, o homem pode sentir inchaço, náuseas e vômitos”, afirma. Não existe nenhum fator desencadeante bem definido do quadro, e ele pode ocorrer inclusive durante o sono.

Assim que o homem sentir qualquer incômodo ou um dos sintomas, ele deve se dirigir ao hospital imediatamente, pois se não for operado em 6 horas após a ocorrência, a diminuição da circulação sanguínea pode necrosar o testículo, levando à perda do total do órgão. Para diagnosticar, o médico realiza uma ultrassonografia para identificar a torção. “Quando confirmada, é preciso encaminhar o paciente direto para a cirurgia. Nela, o urologista abre o saco escrotal, distorce os vasos e fixa novamente o testículo. Todo o procedimento não dura mais que 30 minutos”, explica Tenório ressaltando que durante a cirurgia o outro testículo também deve ser fixado para evitar outra torção.

Com o tratamento rápido e adequado, a torção não deixa nenhuma sequela. “No caso de haver a perda de um único testículo, é possível colocar uma prótese no lugar. Se acontecer com ambos, o paciente ficará infértil e precisará fazer reposição de testosterona. Por isso é necessário cuidar do problema com urgência”, alerta.