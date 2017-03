Termina hoje prazo para agendamento das doses extras da vacina contra a H1N1

Pelo quinto ano consecutivo, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza a Campanha de Vacinação contra o vírus da gripe H1N1 com o objetivo de reduzir as internações decorrentes das infecções causadas pelo vírus. Ao fim da campanha deste ano, ainda restam 1.200 doses e a Cassems vai disponibilizar essas doses aos beneficiários que não conseguiram realizar o agendamento.

A campanha deste ano ofereceu agendamento pelo Portal do Beneficiário (beneficiario.cassems.com.br) e o agendamento para essas doses excedentes termina hoje. Apenas o titular do plano poderá garantir a sua dose e do seu grupo familiar. O valor da vacina é de R$ 60,00 e para outras informações, o beneficiário deve ligar na Central de Atendimento (67) 3314-1010.

O Sistema Único de Saúde (SUS) distribui a vacina apenas para crianças menores de dois anos, gestantes e idosos acima de 60 anos, considerados grupos de risco. Dessa forma, uma grande parcela da população fica vulnerável ao vírus e suas consequências no período de inverno.

A diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, explica que a imunização preserva a saúde e evita intercorrências clínicas. “Os nossos beneficiários são, em sua maioria, servidores públicos que circulam em ambientes de trabalho com muitas pessoas e são expostos aos vírus da gripe. Com a vacinação, teremos a saúde preservada, sem intercorrências clínicas e, assim, diminuímos a taxa de morbimortalidade”, explica a diretora.

Serviço: O beneficiário Cassems que quiser fazer o agendamento para a vacinação contra a gripe H1N1 deve acessar o Portal do Beneficiário (beneficiario.cassems.com.br). O agendamento termina hoje, 15 de março.

