Terapia do Cone Hindu é a nova prática para melhorar sua audição

As práticas de medicina oriental cada vez mais seduzem o Ocidente. Uma delas é o cone hindu ou mais popularmente conhecido de cone chinês, que busca desobstruir ouvidos, nariz e garganta. Produzidas com diversos materiais, como cera de abelha, algodão ou gaze, parafina e própolis, essas estruturas auxiliam em várias frentes.

O calor gerado pelo cone, que queima como uma vela, age como um bactericida para os ouvidos e as vias respiratórias, estimulando a limpeza natural de mucosas em excesso. Assim, ajuda no combate a inflamações e infecções, principalmente em épocas de variações bruscas de temperatura como agora.

A tatuadora Lika Haiko, aprendeu a técnica no estado de Mato Grosso e trouxe para Campo Grande essa medicina do ocidente. Muitos de seus clientes ate perguntam se Lika aprendeu no Japão, pois foi de la que ela trouxe a arte de tatuar onde trabalha a mais de oito anos ganhando cada vez mais fãs de sua arte.

"No início, as pessoas chegam dizendo que estão com um zumbido no ouvido, mas esse problema pode decorrer de vários outros fatores, como a qualidade do ar, as toxinas ou infecções e a própria alimentação. A prática alivia as tensões dos músculos da face", explica Lika.

"Já tive clientes que chegaram aqui desesperados e aflitos por não estarem ouvindo direito, e que ficaram sabendo que aqui eu também fazia este atendimento. Resolvi trazer pois não é um tratamento invasivo, e por ser bem simples pode resolver o problema de muita gente, inclusive deste rapaz que veio e uma hora depois saiu até mais tranquilo pois sua audição havia melhorado muito" diz a tatuadora.

A aplicação

A tatuadora diz que a aplicação é bastante simples e indolor, apesar de, à primeira vista, o fogo assustar um pouco os pacientes.





"Coloca-se a parte mais fina do cone na entrada do ouvido e, em seguida, acende-se a outra extremidade. Assim que o fogo consome todo o oxigênio contido no interior do cone, inicia-se um suave processo de sucção, onde o paciente vai ouvir pequenos estalinhos durante a sessão", diz Lika.

Essa aspiração, juntamente com a fumaça e o calor, mobiliza todo muco acumulado nas passagens internas do ouvido, nariz e garganta. Com apenas uma aplicação o paciente já irá notar consideravelmente a diferença em sua audição.

"Além de ser desintoxicante, a aplicação também promove o equilíbrio emocional e apura os sentidos", explica.

O procedimento custa o valor de R$ 100,00, e leva em média de 50mim para ser feito. É indicado que este tratamento seja feito ao menos uma vez ao ano para desobstrução dos ouvidos, melhorando totalmente a audição.

O estúdio esta localizado na Avenida presidente Vargas, 1175, no bairro Santo Amaro.

Indicações

Dor de ouvido, rinite, sinusite, labirintite, congestão nasal, estados gripais, pigarro, tosse, ressonar (ronco), dor na garganta, asma, pressão nos ouvidos, zumbidos, etc.

* A técnica proporciona alívio das tensões na cabeça (dores de cabeça e enxaquecas), alinha os chakras e reduz a ansiedade o estresse e o nervosismo do dia a dia.

* Os cones podem ser usados por crianças e adultos, sem limite de idade, desde que seja aplicado por um profissional habilitado.

* O cone não deve ser usado em pessoas que passaram por processos cirúrgicos recentes, com perda de audição congênita e tumores no ouvido.

Cera e muco

Ao contrário do que muitos pensam, o cone chinês não é usado para tirar a cera do ouvido, mas para "puxar" o muco excessivo contido em várias áreas da cabeça. Os cones chines também auxiliam pessoas que estão tentando parar de fumar ou sofrem de bruxismo. O ideal é que eles sejam aplicados com a pessoa deitada, pois o relaxamento pode fazer o paciente dormir.

Tratamento para os ouvidos:

O uso do Cone Hindu é indicado para tratar os ouvidos, como dores dos ouvidos , otites excesso de barulhos e zumbidos.

Pode ser aplicado em crianças , idosos e adultos , não havendo contra indicações.

Contraindicações:

Processos cirúrgicos recentes, cisto nos ouvidos, mastoidite, corrimentos, osteosclerose, perda de audição congênita, tumores no ouvido.

Para quem passou por cirurgia recente na região dos ouvidos, se está com tumor nas vias aéreas ou fez limpeza com otorrinolaringologista nos últimos 15 dias.

Também contra indicado para quem tem tímpano rompido (furado).

Como são produzidos?

Os cones são produzidos com cera de abelha, puro algodão e própolis.

Indicações:

Podem ser usados por bebes, crianças e adultos, desde que aplicado pelo profissional habilitado.

Benefícios do tratamento com o Cone Hindu:

Alergias respiratórias; Alinhamento dos Chakras; Ansiedade, estresse, nervosismo; Dores de cabeça e enxaquecas; Eliminação de energia intrusa; Estados de gripais; Excesso de cerúmen; Excesso de energia em pontos específicos; Excesso de mucosidade (ouvido, nariz e garganta); Falta de centralização energética, física e espiritual; Insônia; Labirintopatia; Otalgias; Perda de audição por bloqueio de secreções; Redução olfativa; Síndrome de Meniére; Sinusite aguda ou crônica; Tensão nervosa; Tonturas sem causas definidas; Zumbidos e vertigens.

Benefícios Terapêuticos do Cone Hindu:

Acalma o sistema nervoso; Ativa a circulação nos ouvidos; Aumento da atenção, da percepção e da intuição; Auxilia no redirecionamento da vida; Cessa os sintomas físicos causados pelos desequilíbrios energéticos; Desintoxica os sinus; Desobstrui o ouvido, nariz e garganta; Desobstrui o sistema linfático; Eleva o padrão vibratório; Estimula o SNC proporcionando clareza na audição e na visão, melhorando o paladar e o olfato; Facilita o desenvolvimento mediúnico; Fortalece o sistema imunológico; Realinha os chakras; Promove a centralização energética, emocional e espiritual; Purifica a energia; Traz clareza aos pensamentos.

