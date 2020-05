Teleatendimento garante atenção e cuidado aos pacientes durante pandemia da Covid-19

Central de Enfrentamento à Covid-19 da Unimed CG, funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h - Divulgação

A Unimed Campo Grande implantou uma série de ações de enfrentamento desde que a Covid-19 foi declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As medidas adotadas vêm contribuindo, desde o início, com o combate à disseminação do novo vírus. A diretoria também se antecipou no sentido de preparar a estrutura física de sua unidade hospitalar e de profissionais da saúde para atender casos suspeitos e confirmados da doença, como vem acontecendo.

Dentre as diversas medidas adotadas, está a Central de Enfrentamento à Covid-19 (Cecovid), composta por um Grupo Técnico de Infectologistas, e o Canal de Atendimento exclusivo com médicos otorrinolaringologistas, que atende pacientes com rinite, sinusite e outras infecções de ouvido e garganta.

Além de esclarecer dúvidas, facilitar o acesso às informações e orientar sobre sintomas, contágio, cuidados e prevenção, os canais de telemedicina, essenciais nesse momento de pandemia, monitoram pacientes dos grupos de risco e portadores de doenças crônicas, contribuem com a minimização de aglomerações de pessoas, um dos métodos essenciais para evitar a proliferação do vírus, e ainda estreitam o vínculo entre a cooperativa médica e seus beneficiários.

“O monitoramento é feito de maneira individualizada e humanizada pelos profissionais que, por meio de ligações telefônicas, verificam o estado de saúde dos beneficiários. Durante o atendimento, a equipe faz perguntas simples, mas de grande relevância, e com isso é possível identificar antecipadamente quais pacientes precisam receber algum atendimento específico, de acordo com a sua patologia”, explica o médico auditor da Gestão Estratégica da Unimed Campo Grande, Dr. Rogério Augusto Marques dos Santos.

Nesses dias mais frios, muitos pacientes têm procurado o canal com especialistas otorrinolaringologistas, isso porque nesse período o ar está mais seco e contribui com o aparecimento de crises alérgicas e, consequentemente, surgem dúvidas sobre a diferença de um resfriado e os sintomas do novo coronavírus.

De acordo com o Dr. Rogério, algumas dúvidas são mais frequentes. “Embora o novo coronavírus seja um assunto que está em evidência, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, e as principais delas são em qual momento procurar atendimento presencial, como realizar o isolamento social, quais exames realizar e se há necessidade de ser realizado, medicações, como proceder se um familiar testar positivo para coronavírus, quando retornar à rotina, além de solicitações de apoio psicológico, e os dois canais contam com uma equipe preparada para sanar todas elas”, enfatiza.

A Central de Enfrentamento à Covid-19 da Unimed CG, funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone (67) 3389-2480. Os pacientes também podem enviar dúvidas para os números de whatsapp: (67) 99675-0401, 99626-1889, 99865-0838 e 99672-9543.

Já para conversar com um médico otorrinolaringologista, é só ligar para o (67) 3389-2464, de segunda-feira a sexta-feira, também das 8h às 18h.