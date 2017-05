Técnicos da Sesau visitam escola estadual e orientam sobre a caxumba

Profissionais da Unidade de Resposta Rápida (URR) da Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) realizaram, na manhã desta quarta-feira (10), visita na Escola Estadual Prof. Severino de Queiroz onde foram constatados 13 casos de Parotidite (caxumba) nos alunos.

A equipe repassou a orientação para que procurarem a unidade básica de saúde (UBS) ou de saúde da família (UBSF) mais próxima do local de onde moram para acompanhamento médico. Os demais alunos deverão tomar a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) caso não estejam com o quadro vacinal completo. Essa vacina faz parte do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e está disponível em todas as salas de vacinação e não conta com campanha específica de imunização.

Prevenção

Para crianças menores de 1 ano deve ser administrada uma dose da tríplice viral. Já ao completar 15 meses, deve-se tomar a tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela). Entre 2 e 29 anos devem ser administradas duas doses da tríplice e de 30 a 49 anos, mais um reforço.

A caxumba afeta as glândulas parótidas (salivares) localizadas abaixo e na frente das orelhas. A doença é transmitida pela saliva infectada. Algumas pessoas não apresentam sintomas e quando eles ocorrem, incluem glândulas doloridas e inchadas, febre, dor de cabeça, fadiga e falta de apetite. O tratamento se concentra no alívio dos sintomas. A recuperação leva cerca de duas semanas e a vacina é a única forma de prevenir a doença.

