Taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 no Rio é de 91%

A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para covid-19, na rede do Serviço Único de Saúde (SUS), no município do Rio, é de 91%. Nos leitos de enfermaria para pacientes com suspeita da doença é de 75%. A Secretaria Municipal de Saúde informou que em toda a rede do SUS na capital fluminense, que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais, há 1.861 pacientes internados com suspeita de covid-19, sendo 687 em UTI.

O Hospital de Campanha do Riocentro, na zona oeste, neste domingo (31), tem 114 pacientes internados, sendo 52 em leitos de UTI. No Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, são 233 pacientes internados, sendo 84 em leitos de UTI. As duas unidades são referência para tratamento da covid-19 no município.

A Secretaria informou que é a taxa de ocupação reflete o cenário dos leitos no momento da consulta ao sistema, podendo ter um “número diferente minutos depois”.

Leitos

Segundo a secretaria, desde o início da pandemia, foram abertos 944 leitos exclusivos para o tratamento da covid-19. Deste total, 221 são leitos de UTI. Do dia 1º de maio até agora, foram abertos 471 novos leitos dedicados à doença.

O órgão informou que há rotatividade de vagas nos leitos ocupados para a covid-19, deviso a altas e óbitos, além de transferências para leitos de UTI, que dão retaguarda às enfermarias destinadas ao tratamento da doença e são usados quando o estado do paciente se agrava.

Fila

A secretaria informou que há 97 pessoas na fila da regulação, aguardando transferência para leitos dedicados à covid-19. Desse total, 73 pacientes aguardam vaga para leitos de UTI.

“Esta fila é em toda a rede pública federal, estadual e municipal da Região Metropolitana 1, que engloba a capital e municípios da Baixada Fluminense”, disse a secretaria.