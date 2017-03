Suplementos na forma de picolé são novidade no mercado de alimentos saudáveis

Quebrando o paradigma de que nem tudo que é saudável é saboroso, chega ao mercado a :bentih novidade da Los Paleteros no segmento de sorvetes premium. Trata-se de uma linha de picolés com foco em saudabilidade e bem-estar, com uma criteriosa seleção de ingredientes, ótimas combinações de sabores e um diferencial importante para o consumidor: informações claras e objetivas nas embalagens.



Com preços que variam de R$ 6,50 a R$ 9,90 a :bentih conta com 10 opções de sabores dividida em quatro categorias: Linha Zero, Linha OX, Linha Equilíbrio e Linha Fit. Os picolés da :bentih podem ser encontrados nas lojas e quiosques da rede Los Paleteros, espalhadas por 10 estados brasileiros, bem como em freezers dedicados à marca em lojas parceiras, ligadas ao mercado de saudabilidade e bem-estar.



Inspirado nos praticantes de atividade física, o :bentih Whey Morango Zero Açúcar por exemplo é um picolé cremoso, fonte de proteínas e fibras que se torna uma opção saborosa e saudável de sobremesa, com apenas 75kcal em 70g. Apesar da textura macia, o picolé não tem adição de gordura, açúcar, e é isento de glúten. Com morango de verdade, tem sabor delicado e azedinho, com um suporte de Whey Protein, proteína do soro do leite, considerado o suplemento mais consumido entre frequentadores de academias de norte a sul do país. Seu preço R$ 9,90.



A :bentih dá destaque especial para a Linha Zero, elaborada pensando no consumidor que restringe algum ingrediente, como os intolerantes, diabéticos e/ou veganos. Os mais vendidos são os sabores CrunchyCream Zero Lactose, um delicioso picolé sem lactose, cremoso e com biscoito crocante e Coco + Creme de Amendoim Zero Lac, zero lactose, recheio cremoso, coco de verdade, que é isento de glúten. Ambos custam R$ 7,50 e têm 70g.

