Sul-mato-grossense é nomeado secretário-adjunto no Ministério da Saúde

Nano já trabalhou durante cinco anos com o ministro Mandetta quando o ministro era secretário municipal de Saúde em Campo Grande - Foto: Divulgação

Mato Grosso do Sul terá mais um representante no Ministério da Saúde em Brasília. É o ex-coordenador de Assistência Farmacêutica de MS, Carlos Alberto de Andrade e Jurigielewicz, o "Nano". Ele foi nomeado na terça-feira, no Diário Oficial da União como secretário-adjunto no Ministério da Saúde, após convite do ministro Luiz Henrique Mandetta.

Nano concedeu uma entrevista ao programa "Giro Estadual de Notícias" desta quarta-feira (22).

Nano trabalhou durante cinco anos com Mandetta, quando o ministro era secretário municipal de Saúde em Campo Grande. Ele tem 57 anos, é formado em Administração de Empresas e tem pós-graduação na FGV. Ele também foi secretário de Planejamento em Corumbá.

Nano falou da satisfação em ser escolhido para a função. "Nós já tínhamos trabalho com o ministro em outra ocasião e veio o convite. Agradeço ao governador Reinaldo e ao secretário de saúde, Geraldo Resende pela oportunidade de atuar à frente da coordenadoria na qual estive trabalhando até segunda-feira", destacou.

Confira a entrevista abaixo: