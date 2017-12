Sucesso do “Cidade Limpa” é destaque em última reunião do ano do Comitê de Combate ao Aedes

O Comitê se reúne mensalmente com o objetivo de discutir com diversos setores da sociedade as estratégias de enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, zika e chicunkunya. - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

O Comitê Municipal de Combate ao Aedes aegypti se reuniu nesta terça-feira (12) para apresentar os dados epidemiológicos das doenças transmitidas pelo mosquito e o balanço do Projeto “Cidade Limpa” realizado por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) no bairro Jardim Noroeste, onde mais de 10 toneladas de resíduos foram recolhidos. Esta é a última reunião de 2017 e serve para avaliar as ações desenvolvidas ao longo do ano e estabelecer estratégias para o próximo.

O Comitê se reúne mensalmente com o objetivo de discutir com diversos setores da sociedade as estratégias de enfrentamento ao mosquito transmissor da dengue, zika e chicunkunya. Da Sesau participam representantes da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVE) e Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV). Estes dois órgãos são responsáveis por monitorar a incidência das doenças prevendo possíveis epidemias, orientar a população sobre a importância de eliminar os focos de criadouro do Aedes e realizar bloqueios com nebulização e ação de combate concentrada em áreas com casos confirmados das doenças.

Dentre os assuntos avaliados nesta última reunião do ano foi o sucesso do projeto piloto “Cidade Limpa” realizado na última semana no Jardim Noroeste, onde foram recolhidos mais de quatro caminhões de resíduos de grande volume e cinco toneladas de pneus que, inicialmente, não seriam passíveis de descarte, mas que acabaram sendo coletados na região pelos agentes comunitários de saúde e de endemias, com auxílio dos trabalhadores do Programa de Inclusão Profissional (Proinc).

A fase piloto do projeto instituído com o objetivo de recolher resíduos de grande volume, a partir de um ponto de coleta implantando no cruzamento das ruas Indianápolis e Nazaré, para receber os materiais levados pela população como sofás, geladeiras, televisores, carcaças de computadores, fogões, carrinhos de mão, pias de cozinha, banheiras de plástico, móveis, armários de aço e máquinas/tanquinhos de lavar roupas.

O projeto “Cidade Limpa” é resultado da parceria entre a SESAU, SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), SISEP (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos) e PLANURB (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano).

O Boletim Epidemiológico divulgado pela SESAU aponta que até 6 de dezembro deste ano foram notificados 2.278 casos dengue em Campo Grande, o que representa uma redução de mais de 90% em relação ao mesmo período de 2016 (28.469). No caso da febre chikungunya, até dezembro deste ano foram registrados 102 casos prováveis da doença, contra 265 casos no mesmo período do ano passado. Em relação a Zika foram 144 casos notificados este ano e 4.594 em 2016.

“Estamos trabalhando para controlar os casos de doenças transmitidas pelo Aedes e mobilizando a população para eliminar os criadouros. Precisamos atuar de forma integrada com vários órgãos da sociedade para evitar uma nova epidemia”, ressaltou a superintende da SVE e presidente do Comitê, Eliana Dalla Nora.

Para 2018 estão sendo discutidas as ações de prevenção e ampliação do “Cidade Limpa” para outros bairros da cidade que tiverem com alto Índice de Infestação Predial do LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti). “Vamos ampliar o Cidade Limpa após o sucesso de recolhimento de materiais de grande volume. Esta ação será permanente e atender todas as regiões de Campo Grande”, frisou o coordenador do CCEV, Eliasze Guimarães.