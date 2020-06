SP prorroga até 24 de julho campanha de vacinação contra a gripe

Campanha será voltada à toda a população - (Foto: Felipe Rau/Estadão)

O Estado de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 24 de julho. "Eu gostaria de anunciar a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe, que terminaria hoje, foi estendida até o dia 24 de julho. Começamos vacinando grupos prioritários. Naquela fase, conseguimos atingir 100% dos idosos", afirmou Paulo Menezes, que é membro do Centro de Contigência contra a Covid-19.

Segundo ele, no entanto, a cobertura vacinal ficou abaixo da meta para outros grupos. "Posteriormente com o avanço da pandemia, outros grupos tiveram uma cobertura abaixo da nossa meta inicial de 90%. No entanto, a vacinação é extremamente importante por várias razões. A primeira porque influenza também pode ser uma doença grave, que pode leva à internação e ao óbito. E, quanto maior a cobertura que conseguirmos, menor o número de casos que vamos ter e menor será a pressão no serviço de saúde", afirmou.

Ainda segundo o governo do Estado, a vacinação será para toda a população.