CCR MSVias promove treinamento para socorristas do SAMU

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) participaram na manhã desta terça-feira (15) de um exercício simulado com foco no atendimento a acidentes automobilísticos envolvendo múltiplas vítimas e produtos perigosos (inflamável), promovido pela CCR MSVias, concessionária responsável pela duplicação da BR-163 em Mato Grosso do Sul, em conjunto com várias forças de segurança.

O acidente simulado em um trecho da BR-163, saída para São Paulo, envolveu um caminhão de transporte de combustível e um veículo de passeio, ocupado por três pessoas. Por estar sem cinto de segurança, um dos passageiros teria sido arremessado para fora do carro resultando em morte instantânea.

O cenário bem próximo de um acidente real nestas proporções tem por objetivo promover a integração das equipes de resgate para minimizar os riscos e eventos adversos em atendimentos reais.

Os socorristas colocaram em prática a técnica denominado START (simples triagem e rápido tratamento) que se baseia na avaliação da respiração, circulação e nível de consciência, dividindo as vítimas em quatro prioridades e utiliza cartões coloridos (vermelho, amarelo e verde) para definir cada uma das prioridades, e preto no caso de óbito.

O atendimento simulado contou três unidades de resgate do SAMU, sendo uma de suporte avançado e duas básicas.

O coordenador do Samu, Dr. André Brito, a supervisora de enfermagem Marcela Bertoldi e a coordenadora do núcleo de educação em urgência, Daniely Morais, participaram como avaliadores do exercício simulado.

Além do SAMU, a simulação contou com profissionais da CCR MSVias, Corpo de Bombeiros Militar , Perícia da Polícia Judiciária, IBAMA, Defesa Civil, Policia Ambiental e Polícia Rodoviária Federal.

