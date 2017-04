Simpósio em Campo Grande traz médica que descobriu relação entre Zika e microcefalia ?

A Síndrome Congênita da Zika será debatida durante simpósio na Câmara Municipal, no próximo sábado (8), às 19h30. O evento contará com a presença da médica obstetra Adriana Melo, que apresentará, pela primeira vez em Campo Grande-MS, o trabalho que desenvolve no atendimento a bebês portadores da síndrome, bem como às mães, familiares e cuidadores de um modo geral.

?Ela ?ficou conhecida em todo o Brasil por ter liderado o grupo que identificou o vírus Zika no líquido amniótico de gestantes com fetos microcéfalos. ?De suspeito, o Zika passou a ser causa confirmada de uma série de alterações neurológicas no bebê, que ocorrem ainda na barriga da mãe. Descobriu-se que podem ocorrer danos mesmo que não haja microcefalia.? As lesões se manifestam apenas no terceiro trimestre, mas também podem aparecer depois de o bebê nascer. E cada vez mais ?são pesquisadas outras explicações, como a genética das populações atingidas e hábitos de vida.

Segundo o vereador Dr. Lívio (PSDB), que propôs a realização do evento, juntamente com a Frente Parlamentar de Defesa da Vida Contra o Aborto, o objetivo é trazer ao público em geral mais informações sobre a doença, apresentando recentes descobertas da ciência, os cenários nacional e regional, e possibilidades no atendimento às famílias. "Vamos discutir as faces, desafios e soluções relacionados à síndrome, com a presença de especialistas de destaque no cenário nacional, e esperamos que possa ser um momento rico para aprendermos mais e traçarmos estratégias de atuação", explicou o vereador, que também é médico.

Durante o simpósio, o médico e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda, apresentará um panorama da realidade regional relacionada à Síndrome Congênita da Zika. Já a advogada Cíntia Rocha, falará sobre os direitos do paciente. Ela é especialista em responsabilidade civil na área da saúde. São parceiros do evento a Clínica Scope e a Organização Não Governamental (ONG) Fraternidade Sem Fronteiras (FSF), que foi fundada em Campo Grande e, há mais de seis anos, realiza ações humanitárias na África, especialmente relacionadas ao atendimento a crianças órfãs de pais vitimados pela Aids. Durante o simpósio, será anunciado mais um importante passo da ONG para amparar, dessa vez, famílias com crianças que têm a Síndrome Congênita da Zika e que residem no Nordeste do Brasil.

Frente Parlamentar

A Frente Parlamentar de Defesa da Vida Contra o Aborto foi criada por meio do Projeto de Resolução 293/2016, de autoria do vereador Dr. Lívio. Compete à Frente fiscalizar e denunciar atitudes que incentivem o aborto, apresentar proposições legislativas municipais de interesse para a defesa da vida, participar e promover discussões relacionadas ao assunto e realizar ações de conscientização da população. Outra atribuição do grupo de trabalho é acompanhar a execução de políticas públicas em defesa da vida, desenvolvidas pelos governos Federal, Estadual e Municipal.

A defesa da vida é uma das causas prioritárias do Projeto Coletivo – Mandato do vereador Dr. Lívio, que já realizou, em fevereiro do ano passado, outro evento de conscientização relacionado à Zika. A palestra Aborto/Microcefalia/Zika Vírus – Uma visão científica, foi proferida pelo doutor em Medicina, Décio Iandoli Júnior?.

