Sidrolândia recebe veículos e unidade do Programa Estratégia de Saúde da Família

Campo Grande (MS) – O secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende estará nesta sexta-feira (12.04) em Sidrolândia para, em conjunto com o prefeito Marcelo Ascoli, fazer a entrega de uma caminhonete L-200 e uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O evento acontecerá na unidade do ESF (Estratégia de Saúde da Família) Central, construído pela administração municipal, que será inaugurado na mesma oportunidade.

Na sequência, o secretário e o prefeito farão uma visita técnica às obras de ampliação do Hospital da Associação Beneficente Elmíria Silvério Barbosa, onde está sendo construído um novo e moderno centro cirúrgico e obstétrico, com recursos de emenda parlamentar de Geraldo Resende ainda na condição de deputado federal, no valor de R$ 1,2 milhão, e contrapartida do governo do Estado no valor de R$ 273 mil, também conquistada pelo então parlamentar e já pagos para a Associação.

SAMU

A entrega da nova ambulância para o SAMU de Sidrolândia é resultado de uma articulação do secretário estadual de Saúde Geraldo Resende no final do ano passado, quando ocupava o cargo de deputado federal. Na ocasião, ele entrou em contato com os prefeitos e apontou a necessidade de efetuarem o cadastro junto ao Ministério da Saúde. Além disso, apresentou, naquele órgão, diversos ofícios e manteve audiência relatando a necessidade de renovação da frota em oito municípios sul-mato-grossenses.

Na ocasião, o Geraldo Resende apresentou a necessidade de automóveis para Sidrolândia, Nova Andradina, São Gabriel do Oeste, Corumbá, Naviraí e Ponta Porã com uma ambulância para cada veículo. Para Dourados, Geraldo apontou a necessidade de três, porém, naquela ocasião, o município ainda não apresentava uma condição do Ministério para substituição, que é a de que os veículos a serem substituídos tenham, pelo menos, cinco anos. Desta forma, as ambulâncias foram enviadas para Campo Grande, com o compromisso de que as de Dourados fossem renovadas no início deste ano de 2019, como de fato, aconteceu.

Caminhonete

A entrega da caminhonete L-200 está inserida na estratégia adotada pelo governo do Estado, que busca fortalecer as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. No total, os municípios sul-mato-grossenses e a própria Secretaria de Estado de Saúde receberam 63 veículos com recursos oriundos do Governo Federal.

A destinação das caminhonetes para Mato Grosso do Sul foi articulada pelo secretário Geraldo Resende, também quando exercia o mandato de deputado federal, em parceria com o governo do Estado. “Esses veículos, devem ser utilizados exclusivamente nas ações de combate ao mosquito transmissor da dengue. Estamos vigilantes e pedindo que todos os agentes públicos incumbidos dessa missão, façam o uso adequado das estruturas postas na guerra contra a dengue, como é o caso dessas caminhonetes”, salienta o secretário Geraldo Resende.

Ricardo Minella – Secretaria de Estado de Saúde (SES).