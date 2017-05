Shopping Bosque dos Ipês promove campanha de vacinação contra a gripe

Neste sábado e domingo, 20 e 21 de maio, no Shopping Bosque dos Ipes, será realizada uma tarde de vacinação contra a Gripe. A ação tem como responsável a clínica Prophylaxis e é voltada para todas as pessoas que, independente de estarem ou não no grupo de risco, procuram se proteger.

A vacina disponível será a Tetravalente, com o custo de R$150, a qual contém adição da quarta cepa de Influenza, o que a torna ainda mais eficaz no processo de imunização.

Vacina contra pneumonia também estará disponível

Junto da vacinação contra a gripe, também haverá a imunização contra a pneumonia. “Como as doenças andam juntas, nós resolvemos fazer um combo das duas vacinas no valor de R$390, assim as pessoas evitam que a gripe chegue no estágio avançado”, explica a responsável pela clínica, Deise Sinesio.

O ponto de atendimento da população será ao lado da academia Fórmula, no primeiro piso.

Para ter acesso as vacinas, basta levar documento com foto e a carteira de vacinação.

Serviço: A campanha será neste final de semana, dias 20 e 21 de maio, das 14h às 22h. Cada vacina custará R$150,00 podendo pagar no dinheiro ou cartão de crédito e débito. O ponto de vacinação ficará montado no primeiro piso, ao lado da academia Fórmula. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados.

