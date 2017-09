Setembro Vermelho: hábitos saudáveis e boa saúde previnem doenças cardiovasculares

Setembro é o mês de lembrar a população sobre a importância de prevenir e tratar as doenças do coração / Divulgação

Há alguns anos, todo setembro tem a missão de lembrar a população sobre a importância de prevenir e tratar as doenças do coração. O mês ganhou esse mérito porque o assunto é alarmante – segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas mundiais de morte – e no dia 29 é comemorado o Dia Mundial do Coração. De acordo com médico cardiologista e geriatra Roberto Dischinger Miranda, hábitos saudáveis e a boa saúde podem mudar esse panorama, já que contribuem evitando o surgimento das doenças. Para incentivar essas boas práticas, confira atitudes simples que podem fazer toda a diferença em longo prazo. Confira:

Previna doenças cardiovasculares mantendo sua vitamina D em dia

A vitamina D pode reduzir em até 50% a probabilidade de hipertensão, acidente vascular cerebral e infarto, quando mantido o nível do pró-hormônio adequado no organismo, segundo o médico e pesquisador referência mundial no assunto, Michael F. Holick. O pesquisador ainda destaca que mulheres com osteoporose tendem a ter um grande volume de cálcio nas paredes das artérias e correm maior risco de morte por causas cardíacas do que as mulheres com ossos mais fortes e densos, por causa da formação de placas de gorduras perigosas. Em estudo, o risco de infarto foi calculado como sendo 57% menor para o grupo de mulheres com níveis mais altos de vitamina D do que para os que tinham níveis mais baixos¹.

Mexa-se, para o bem do seu coração!

A prática de atividade física regular diminui a possibilidade de ataque cardíaco e aumenta a chance de sobreviver a um, caso ocorra. Os exercícios aeróbicos, com alta frequência cardíaca, como corrida, bicicleta e natação, por exemplo, são recomendados para melhorar o sistema cardiovascular. Preferencialmente, pratique três vezes na semana e com acompanhamento profissional. Atividades simples, como caminha de pelo menos 30 minutos e realizada todos os dias também está associada a grandes benefícios para a saúdo do coração.

Coração e corpo saudável

A alimentação saudável é imprescindível para a boa saúde. Uma dieta cardioprotetora, que vai prevenir futuras doenças, é composta por frutas e vegetais, alimentos, cereais e grãos integrais, castanhas e sementes.

Evite os fatores de riscos, como tabaco e álcool, em excesso

Os componentes do cigarro agridem as células que recobrem os vasos sanguíneos, o que torna as artérias mais vulneráveis ao acumulo de gordura. Já o álcool, além de associado a vários tipos de câncer, aumenta a pressão e, quando consumido em excesso, causa cardiomiopatia alcoólica – doença que enfraquece e danifica o músculo do coração. Viva a vida sem excesso!

Faça check up anualmente

A partir dos 45 anos é recomendado que anualmente se faça um check up cardíaco. Com a iniciativa, doenças podem ser prevenidas ou descobertas no estágio inicial. Para pessoas com histórico familiar ou doenças pré-existentes, como hipertensão e colesterol alto, o acompanhamento deve se iniciar aos 30.

