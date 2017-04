Sesi prorroga campanha de vacinação contra a gripe até o dia 15 de abril

Os empresários de Mato Grosso do Sul têm até o dia 15 de abril para entrar em contato com o Sesi e contratar a campanha de vacinação contra a gripe, que já disponibiliza as últimas doses da vacina. O prazo final era até o dia 31 do mês de março, mas, devido ao aumento da grande procura, o Sesi decidiu estender a data por mais 15 dias em todo o Estado para as indústrias interessadas.

Os episódios gripais são um dos principais fatores de absenteísmo - ausências do trabalho, na maioria das vezes, por motivo de doença. O mal-estar e o desconforto causados pelos sintomas da gripe refletem em queda de produtividade, aumento de custos para as empresas e de gastos com sinistralidade dos planos de saúde.

Estudos indicam que um leve resfriado é capaz de reduzir a rapidez de reação de uma pessoa em até 40%, podendo até mesmo comprometer a segurança ocupacional e a comunidade científica concorda que a vacinação é a maneira mais eficaz de se prevenir contra o vírus Influenza.

Segundo a diretora de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do Sesi, Adriana Sato, a vacina antrigripal tem eficácia de 70% a 90% em indivíduos saudáveis. “Além da redução dos custos indiretos gerados pelo absenteísmo, a vacinação garante proteção individual e coletiva, pois diminui a circulação do vírus nos ambientes em que a pessoa transita, como empresa, locais públicos e residência” pontuou.

Serviço – Mais informações a respeito da contratação da campanha de vacinação podem ser obtidas nos telefones (67) 3389-9193 (Campo Grande), (67) 3234-3623 (Corumbá), (67) 3416-4520 (Dourados), (67) 3919-2142 (Três Lagoas) e (67) 3409-3601 (Naviraí)

