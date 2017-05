Sesi inicia vacinação contra gripe para 30 mil trabalhadores da indústria no Estado

O Sesi deu início à vacinação contra gripe de 30 mil trabalhadores das indústrias de Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira (12), 173 colaboradores da Real H, que fabrica produtos para nutrição animal em Campo Grande (MS), receberam doces da vacina, a maneira mais eficaz de se prevenir contra o vírus Influenza.

“Nossa meta é imunizar 30 mil trabalhadores. A campanha de vacinação está 100% alinhada às necessidades das empresas e dos trabalhadores. Dentro do escopo do Sistema Fiems de garantir o máximo de produtividade das indústrias e as melhores condições para o trabalhador, o Sesi está contribuindo para que a indústria seja mais produtiva, e os colaboradores saudáveis e seguros”, avaliou o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso.

A analista de recursos humanos da Real H, Danielle Delgado, ressalta a preocupação da empresa com a saúde e bem-estar dos funcionários. “Além da motivação para os nossos funcionários, que se sentem valorizados ao receberem a dose de vacina sem qualquer custo, a empresa entende que investir na imunização é muito mais vantajoso do que as perdas geradas pela ausência do funcionário em razão de uma gripe”, disse.

De fato, quando se fala em absenteísmo - ausências do trabalho, na maioria das vezes, por motivo de doença – os episódios gripais se destacam. O mal-estar e o desconforto causados pelos sintomas da gripe refletem em queda de produtividade, aumento de custos para as empresas e de gastos com sinistralidade dos planos de saúde. Estudos indicam que um leve resfriado é capaz de reduzir a rapidez de reação de uma pessoa em até 40%, podendo até mesmo comprometer a segurança ocupacional.

Para o diretor de imagens do programa Pecuária Forte, Rafael Dias, um dos funcionários da Real H que foi imunizado, a vacina é eficaz. “Tomei no ano passado e funciona bem, fiquei protegido e não tive gripe. Muita gente tem receio, mas quando temos uma oportunidade como essa, de tomar a dose de graça, não podemos deixar passar, significa que a empresa quer nos ver bem e produzindo”, considerou.

Segundo a diretora de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do Sesi, Adriana Sato, a vacina antrigripal tem eficácia de 70% a 90% em indivíduos saudáveis. “Além da redução dos custos indiretos gerados pelo absenteísmo, a vacinação garante proteção individual e coletiva, pois diminui a circulação do vírus nos ambientes em que a pessoa transita, como empresa, locais públicos e residência”, finalizou.

Serviço – Mais informações a respeito das campanhas de vacinação do Sesi podem ser obtidas nos telefones (67) 3389-9193 (Campo Grande), (67) 3234-3623 (Corumbá), (67) 3416-4520 (Dourados), (67) 3919-2142 (Três Lagoas) e (67) 3409-3601 (Naviraí)

