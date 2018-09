Sesi abre inscrições para palestra "IST/HIV e Combate ao uso de Drogas" em 4 cidades

As palestras são presenciais e são ministradas nas unidades do Sesi de cada município, com horários flexíveis, que podem ser ajustados conforme a demanda dos inscritos. - Divulgação

As unidades do Sesi em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas vão promover, de 24 a 28 de setembro, palestras educativas com o tema “IST/HIV e Combate ao uso de Drogas”, abertas para toda a população. O intuito é conscientizar os participantes sobre a prevenção de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, além de prevenir e apresentar os riscos do uso e abuso de substâncias prejudiciais à saúde.

As palestras são presenciais e são ministradas nas unidades do Sesi de cada município, com horários flexíveis, que podem ser ajustados conforme a demanda dos inscritos. Os interessados devem se inscrever antecipadamente e coletar mais informações nas secretarias das respectivas unidades. A realização do evento é condicionada à inscrição de, pelo menos, 10 participantes e qualquer alteração nas datas ou horários será previamente comunicada àqueles que já tiverem se matriculado.

O que são ISTs?

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Elas são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada.

A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde).

O que é HIV?

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da Aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. E é alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção.

Ter o HIV não é a mesma coisa que ter aids. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.