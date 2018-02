Sesau realiza primeira reunião do ano do Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal

O órgão colegiado tem caráter propositivo e de assessoramento com o objetivo de incentivar medidas de prevenção e correção de possíveis distorções na assistência materno-infantil, visando a redução de mortes maternas, infantis e fetais - Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Estatísticas Vitais (CEVITAL) realiza nesta quarta-feira (21) a 1ª reunião de 2018, do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal. A assembleia acontece na Sala de Sessões “Nilo Javari”, na Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), às 8h.

O órgão colegiado tem caráter propositivo e de assessoramento com o objetivo de incentivar medidas de prevenção e correção de possíveis distorções na assistência materno-infantil, visando a redução de mortes maternas, infantis e fetais.

Na pauta da primeira reunião deste ano está a apresentação da estrutura do órgão, dos membros do Comitê e das entidades representadas, além do perfil da mortalidade materna infantil e dos nascidos vivos em Campo Grande.

Serão apresentadas as ações realizadas pelo Comitê no ano anterior e análise de um óbito materno e um caso de óbito infantil.