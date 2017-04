Sesau realiza eventos do Programa de Saúde na Escola

Para combater o mosquito transmissor da dengue, chicungunya e zika, o Aedes aegypti, a Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) por meio da Superintendência da Rede de Atenção a Saúde, realiza nesta primeira semana de abril, vários eventos da Semana Anual de Mobilização de Saúde.

Em Campo Grande as ações acontecem nos Centros de Educação Infantil (CEINFs), nas escolas municipais e estaduais pactuadas no Programa de Saúde na Escola (PSE). Criado em 2012 pelo Ministério da Saúde, o Programa é uma parceria com o Ministério da Educação e acontece em torno de temas de mobilização nacional com o intuito de sensibilizar a comunidade para a importância das boas condições de saúde no desenvolvimento pleno do educando.

Estão programadas para acontecer rodas de conversas, panfletagem e peças de teatros. Tudo para sensibilizar os alunos quanto às maneiras de prevenir e eliminar os criadouros do aedes e em caso de suspeita de dengue, procurar a unidade básica de saúde mais próxima da residência, para tratamento e acompanhamento.

No Centro de Educação Infantil Santa Terezinha a equipe de enfermagem e de agentes comunitários de saúde da UBS Dr. Astrogildo Carmona – Vila Carlota, apresentaram para as crianças uma divertida peça teatral. Os pequenos tiveram a oportunidade de interagir com os personagens.

Veja Também

Comentários