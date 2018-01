Sesau orienta cuidados para evitar incidentes com escorpiões

Em 2017, foram registrados 147 casos, o que representa um aumento de 110% - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Chuva, sol e o aumento da oferta de alimentos se tornam a combinação perfeita para proliferação de várias espécies de animais, entre eles o escorpião. Com isso, nesta época do ano, também aumentam os casos de acidentes e por conta disso é preciso ficar muito atendo e tomar alguns cuidados.

A médica veterinária Iara Helena Domingos, coordenadora do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) de Campo Grande, explica que, devido às chuvas e altas temperaturas, há um aumento na reprodução destes animais e maior oferta de alimentos o que, consequentemente, ocasiona o desalojamento da grande maioria dos invertebrados e outras pragas, como roedores, por exemplo.

“É a combinação ideal para que haja a maior proliferação destes animais. Todos estes fatores contribuem para isso, por isso é preciso que a população mantenha-se vigilante e tome alguns cuidados para evitar incidentes”, reforça.

De janeiro a dezembro de 2016 foram registrados 70 incidentes com escorpiões na Capital, de acordo com dados do CCZ. Em 2017, foram registrados 147 casos, o que representa um aumento de 110%.

Os números deste ano ainda não estão disponíveis, entretanto os casos têm se tornado cada dia mais recorrentes, por isso existe a necessidade da prevenção.

Conforme a veterinária, as ações de controle de animais peçonhentos são muito variadas e vai depender de qual animal foi encontrado. As principais orientações são quanto ao manejo do ambiente, limpeza, organização de materiais e desinsetização em alguns casos.

“Para se prevenir de acidentes é preciso manter o ambiente sempre limpo, ralos de banheiros, pias e tanques tampados e evitar andar pela casa a noite com a luz apagada. Combater baratas e outros insetos que são alimentos para o escorpião também são importantes”, reforça.

Caso o morador encontre um animal em sua casa ele deve entre em contato imediatamente com o CCZ para receber as orientações sobre como proceder e, se houve necessidade, será agendada uma visita. O numero do serviço é 3313.5026 (horário comercial) ou no 3313.5000.

Se a pessoa for picada por um escorpião ou qualquer outro animal peçonhento ela deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para receber o atendimento adequado.