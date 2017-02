Sesau inicia campanha de prevenção e combate a IST/AIDS no Carnaval

As ações estão programadas para ocorrer durante 14 dias. A campanha deste ano inclui o “Esquenta” e vai visitar os ensaios de todas as escolas da Liga Carnavalesca e os principais bares da cidade / Divulgação/Assessoria

A Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) inicia nesta quinta-feira (16) a campanha de prevenção e combate a IST/AIDS (Infecções Sexualmente Transmissíveis), voltada ao Carnaval 2017. As ações estão programadas para ocorrer durante 14 dias. Durante as abordagens, dois servidores estarão fantasiados de “camisinha”.

A campanha deste ano inclui o “Esquenta” e vai visitar os ensaios de todas as escolas da Liga Carnavalesca e os principais bares da cidade. Duas blitz também estão agendadas para acontecerem simultaneamente na Avenida Afonso Pena. Durante o período de campanha, serão distribuídos cerca de 500 mil preservativos. O teste rápido também será realizado em uma unidade móvel montada no evento.

Já para os dias da folia, a mobilização acontece nos desfiles dos blocos e cordões na Esplanada Ferroviária, das Escolas de Samba na Praça do Papa e no Grito de Carnaval na Praça do Rádio, além dos principais clubes e bailes da cidade.

Segundo a coordenadora de programas IST/AIDS e hepatites virais da Sesau, Denise Leite Lima, a “expectativa é sensibilizar e conscientizar a população para o uso adequado do preservativo para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis e a necessidade da realização do teste rápido”.

Para esta campanha do Carnaval 2017 foi celebrada a parceria com diversos agentes, como: Secretaria da Cultura, Secretaria da Juventude, Consultório da Rua, CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), Dants (Núcleo de Violência), ONGs, Conselho Municipal de Saúde, Cruz Vermelha, Conselho Tutelar, Agetran e a Liga Carnavalesca.

Outras atividades foram programadas e devem acontecer no período pós-carnaval para incentivar a população a procurar as unidades de saúde da rede de Atenção Básica.

Cronograma – Campanha Carnaval 2017

16/02 – Quinta-feira: Ensaio Escola Catedráticos do Samba, das 18h ás 00h.

17/02 – Sexta-Feira: Ensaio Escola Igrejinha, das 18h ás 00h.

18/02 – Sábado: Ensaio da Unidos da Vila Carvalho, das 18h às 22h.

18/02 – Sábado: Principais bares da cidade, das 22h às 2h.

19/02 – Domingo: Ensaio da Cinderela Tradição do Jose Abrão, das 12h às 18h.

19/02 – Domingo: Ensaio Unidos do Bairro Cruzeiro, das 18h às 00h.

20/02 – Segunda-feira: Ensaio Unidos do Aero Rancho, das 18h às 00h.

21/02 – Terça-feira: Ensaio Unidos do São Francisco, das 18h às 00h.

22/02 – Quarta-feira: Principais bares da cidade, das 18h às 00h.

23/02 – Quinta-feira: Equipe 1 – Blitz Av. Afonso Pena com a 13 de maio, das 18h às 00hs

23/02 – Quinta-feira: Equipe 2 – Blitz Av. Afonso Pena com a Rio Grande do Sul, das 18h às 22h

23/02 – Quinta-Feira: Bloco Evoé Baco (Praça dos Imigrantes e Orla Ferroviária), das 22h às 02h

24/02 – Sexta-feira: Principais bares, das 18h às 00h.

25/02 – Sábado: Principais clubes, das 14h às 21h

25/02 – Sábado: Cordão Valú, das 21h às 01h.

26/02 – Domingo: Desfile dos blocos e cordões na Estação Ferroviária, das 18h às 03h.

27/02 – Segunda-feira: Desfile das Escolas de Samba na Praça do Papa, das 18h às 02h.

27/02 – Segunda-feira: Grito de Carnaval na Praça do Rádio, das 18h às 02h.

27/05 – Segunda-feira: Bloco Capivara Blasé na Estação Ferroviária, das 18h às 02h.

28/02 – Terça-feira: Desfile das Escolas de Sambas na Praça do Papa, das 18h às 02h.

28/02 – Terça-feira: Grito de Carnaval na Praça do Rádio, das 19h às 22h

28/02 – Terça-feira: Cordão da Valú na Estação Ferroviária, das 14h às 19h.

04/03 – Sábado: Enterro dos Ossos e Bloco Capivara Blasé na Esplanada Ferroviária, das 14h às 01h.

