SESAU divulga relação de inscrições deferidas em processo para escolha de plantonistas do CEI

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande divulgou nesta quarta-feira (06) a relação de inscrições deferidas e indeferidas do processo seletivo para vagas e quadro de reserva de servidores para atuar em nos plantões do Centro de Especialidades Infantis (CEI). A relação pode ser consultada na edução de hoje do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a partir da página 5.

O processo seletivo tem por objetivo selecionar dois psicólogos e dois assistentes sociais para atuarem em escala mista de plantões da unidade, além da formação de cadastro reserva.

O candidato selecionado prestará prova objetiva e entrevista com a publicação da lista dos aprovados em 18 de março.

A prova objetiva é de caráter classificatório e eliminatório e será composta com cinco perguntas, sendo quatro objetivas e uma dissertativa e terá valor total de 10,0 (dez) pontos, sendo as objetivas valendo 1,5 (um ponto e meio) cada questão e a dissertativa 4,0 (quatro) pontos. O candidato que obtiver nota menor que 6,0 (seis) na prova será eliminado do Processo Seletivo e não será convocado (a) para a entrevista.