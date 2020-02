Sesau divulga ensalamento e local de prova da residência multiprofissional

O local onde acontecerá a prova e o ensalamento dos candidatos à uma das 76 bolsas em residência multiprofissional foi divulgado nessa quarta-feira (5). A avaliação será aplicada nesse domingo (9), na sede da Unigran Capital – Rua Abrão Júlio Rahe, 325 – Centro.

Os mais de 900 candidatos inscritos no certame foram divididos em 13 salas, de acordo com ordem alfabética da listagem. As salas comportam até 70 pessoas, mas visando a segurança da prova e conforto dos candidatos foram alocados somente 57 concorrentes em cada local.

A prova acontecerá no dia 9 de fevereiro às 8h30. A abertura dos portões acontecerá às 7h15, para que os candidatos tenham tempo suficiente para encontrarem suas salas e se acomodarem. A entrada será permitida até 8h15, tendo quinze minutos extras para repasse de informações quanto à prova.

Os candidatos aprovados irão realizar a residência em uma das nove unidades que fazem parte do Programa “Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde – FIOCRUZ/MS-APS Forte”. Eles atuarão em regime de dedicação exclusiva e cumprirão cargas de 60 horas semanais.

No dia seguinte à prova, os candidatos já terão acesso ao gabarito oficial preliminar, que será disponibilizado aqui, podendo recorrer das respostas entre os dias 10 e 11 de fevereiro. No dia 14 do mesmo mês, será divulgado o gabarito oficial definitivo, sendo as matrículas feitas entre os dias 19 e 20 de fevereiro. As aulas começam no dia 2 de março.

Laboratório de Inovação em Atenção Primária à Saúde Forte

Assim como o programa de residência médica em medicina da saúde e comunidade, a residência multidisciplinar em residência da família e comunidade faz parte do Laboratório de Inovação da Fiocruz. O projeto irá beneficiar nove Unidades de Saúde da Família de Campo Grande, com reformas estruturais e a qualificação de profissionais para atuar nesses locais.

Campo Grande entrou em 2018 para o seleto grupo que integra o Laboratório de Inovação em Atenção Primária à Saúde Forte (APS Forte), desenvolvido pela Organização Pan – Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil. Atualmente, a cobertura populacional da APS em Campo Grande é superior a 60%, um salto do que era em janeiro de 2017, quando registrava cerca de 35% de cobertura populacional.