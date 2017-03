Sesau atinge 80% da meta de distribuição de preservativos no carnaval

A equipe de prevenção e combate a IST/AIDS (infecções sexualmente transmissíveis) da Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (SESAU) atingiu 80% da meta de distribuição de preservativos nas ações pré-carnaval e nos dias de folia.

Das 500 mil unidades fornecidas pelo Ministério da Saúde, como reforço no mês de fevereiro e sem custo para o município, 400 mil foram entregues aos foliões que participaram dos blocos carnavalescos, desfiles das escolas de samba, bailes em clubes e festejos de rua.

Segundo recomendação da UNAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e Aids), os preservativos são um meio eficaz de prevenir o HIV, infecções sexualmente transmissíveis e devem estar disponíveis gratuitamente nos serviços de saúde e por meio de estratégias de marketing e de sistema de distribuição inovadoras.

Durante as visitas a todos os distritos sanitários da Capital, incluindo bares, restaurantes e lanchonetes, os personagens “Camisildo” e “Camisilda” fizeram sucesso, atraindo pessoas para receberem os preservativos e material informativo.

As ações deste ano ainda tiveram uma novidade: a realização de teste rápido para HIV em parceria com ONGs, em atividade simultânea voltada ao carnaval. Nenhum exame apresentou resultado positivo para a doença.

Segundo levantamento da Sesau, com base no percentual nacional, 529 pessoas da faixa etária sexualmente ativa (15 a 49 anos) da população de Campo Grande vivem com o HIV, mas não sabem. O último boletim epidemiológico de outubro de 2016 apresenta que 906 pessoas foram diagnosticadas com a doença nos últimos cinco anos, sendo que a maioria segue tratamento antirretroviral.

